Nieuwe aanwinst Eran Zahavi loodst PSV de Europa League in

In het veelbelovende project dat de Duitse coach Roger Schmidt deze zomer bij PSV is begonnen, was er in Europees verband geen ruimte voor aanloopproblemen. Nu kwalificatieronden over slechts één duel gaan, zou een enkele misstap in de voorronde van de Europa League direct grote sportieve en financiële gevolgen hebben. Na een mislukt vorig seizoen zou dat als zeer ongewenst worden gezien in Eindhoven.

Maar PSV stond er direct, in de belangrijkste wedstrijden van de club dit kalenderjaar. Twee uitduels, twee keer een afgetekende zege, tegen weliswaar Europese middelmaat. Met de 2-0 op het Noorse Rosenborg BK donderdag bereikte PSV de groepsfase van de Europa League, nadat vorige week in de voorlaatste kwalificatieronde het Sloveense NS Mura al ruim werd verslagen.

PSV is daarmee verzekerd van zo’n zes miljoen euro aan Europese premies. Die gegarandeerde inkomsten zijn met name in de huidige coronacrisis van groot belang – nu het onduidelijk is hoe lang nog zonder publiek moet worden gespeeld en hoe dit allemaal doorwerkt in de financiële huishouding.

PSV kan zich opmaken voor de loting van de groepsfase, die vrijdag in het Zwitserse Nyon is. Naast PSV zijn ook AZ en Feyenoord geplaatst. De eerste duels voor het hoofdtoernooi van de Europa League staan gepland voor over drie weken, op donderdag 22 oktober.

Transferdeadline

Het Europese ticket biedt PSV de komende dagen ook ruimte om eventueel nog te handelen op de transfermarkt, die volgende week dinsdag sluit. Met name op het middenveld ontbreekt het PSV momenteel aan creativiteit, mede door de terugval van toptalent Mohamed Ihattaren, die donderdag de hele wedstrijd op de bank bleef.

PSV speelde zakelijk tegen het stugge en fysiek sterke Rosenborg, dat in 2017 het Ajax van Marcel Keizer nog in een crisis stortte door ze in de voorronde van de Europa League uit te schakelen. Overtuigen deed PSV niet, nadat het zondag zeer flets speelde bij Heracles Almelo (1-1). Maar het was genoeg, voor dit moment, vroeg in het seizoen – al was het al 1 oktober.

De nieuwe en veelbesproken – nog vóór zijn eerste duel – Israëlische spits Eran Zahavi scoorde direct bij zijn debuut. Daar had hij nog geen 22 minuten voor nodig, na een puike voorzet van Donyell Malen, vanaf links met rechts gegeven waardoor de bal fijn naar binnen draaide. Zahavi kopte prima binnen. Een spits op de juiste plek, op het juiste moment – uit het boekje. Even daarvoor had hij nog een grote kans gemist, een voorzet van Ryan Thomas tikte hij tegen de paal.

Bijna werd het 1-1, kort voor rust, nadat aanvoerder Denzel Dumfries een klutsbal bijna in eigen doel liep. Veel meer gevaar creëerde Rosenborg niet. PSV controleerde en loerde op snelle uitbraken. Die kwam een kwartier na rust. Cody Gakpo zette met een sprint vanaf eigen helft de aanval op, zocht de combinatie met Zahavi en rondde het voortreffelijk af: 2-0. In het lege Lerkendal Stadion hoorde je de opluchting bij PSV: deze is binnen.

Progressieve aanpak

De ontwikkeling van dit PSV onder Schmidt is interessant. Hij staat bekend om zijn progressieve aanpak, met veel druk op de tegenstander, die als het ware bij de keel moet worden gegrepen. Daarbij hamert hij op een snelle omschakeling, in die werkwijze staan de aanvallende intenties centraal.

Eerder werkte hij succesvol bij RB Salzburg en Bayer Leverkusen – al werd hij bij de laatste club ontslagen. Met Salzburg overrompelde hij in 2014 in de Europa League Ajax met 3-0 in Amsterdam. „We hadden dit nog nooit gezien”, zei toenmalig Ajax-coach Frank de Boer daarover onlangs in de Volkskrant. „Ze speelden in een veel hoger ritme dan wij. Het was echt geen kwestie van onderschatting. Hun spel was revolutionair.”

Die revolutie is nog niet te zien bij PSV, al schreef Schmidt in zijn boek dat hij een ploeg al binnen een week naar zijn hand kan zetten. Het project-PSV lijkt meer tijd te vergen. Maar de eerste slag is binnen.