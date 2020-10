Willekeur coronamaatregelen irriteert evenementenbranche

Voor de theaters in Den Bosch is het slikken: daar mogen de komende tijd slechts 30 bezoekers komen, terwijl nog geen 35 kilometer verderop in Eindhoven er wel 250 naar binnen mogen.

Sinds dinsdag wachten veel concert- en theaterzalen in spanning af welk gebouw er volgens de veiligheidsregio’s van zo’n groot cultureel belang is dat er een uitzondering gemaakt kan worden. Den Bosch valt in de regio Brabant-Noord, terwijl Eindhoven bij Brabant Zuid-Oost hoort, waardoor de een dus niets hoeft te cancellen en de ander wel.

Waar in bijna alle grote steden inmiddels ontheffing is verleend aan veel theater- en concertzalen, scheelde het per stad wat er ging gebeuren. Waar bijvoorbeeld in Amsterdam en Utrecht 250 bezoekers welkom zijn, is in Groningen het maximum vastgesteld op 100 bezoekers.

De ontheffing voor de Utrechtse Jaarbeurs slaat alleen op culturele bijeenkomsten. Klein detail: daar ging afgelopen vrijdag een coronaproof megazaal in het Scala Theater open: 129 boxen zijn in drie verdiepingen op elkaar geplaatst, zodat er plek is voor 650 tot 1.050 stoelen.

Minder lonend

Voor extreem grote zalen is het vaak minder lonend open te gaan. Dat geldt ook voor de Maassilo in Rotterdam. „We hebben 10.000 vierkante meter, dat is met 250 bezoekers niet rendabel te krijgen”, zegt Richard van Beusekom. „Daar kan je niet eens de energie van betalen.”

Sommige megazalen krijgen bovendien geen ontheffing, dat geldt bijvoorbeeld voor de Ziggo Dome. De Alliantie van Evenementenbouwers stelde donderdag in een persbericht verbijsterd te zijn over de „grote inconsistentie”. Het zou daarnaast onacceptabel zijn dat „de onderlinge concurrentiepositie tussen de zalen wordt aangetast”.

Willem Westermann, secretaris van de Vereniging van Evenementenmakers, legt desgevraagd uit dat het onbegrijpelijk is dat de Amsterdamse Stadsschouwburg wel meer dan 30 bezoekers mag ontvangen, maar de Ziggo Dome niet. Het lijkt er volgens hem op dat vooral zalen die gesubsidieerd worden een ontheffing krijgen. „Ik geloof echt dat iedereen z’n best doet om te kijken wat wel en niet kan, maar dat wil niet zeggen dat het zo kan. Hier is sprake van een rare bevoordeling.”