Waterstof in industrie is maar beperkt te vergroenen

Het is „niet eenvoudig” om het hele waterstofgebruik van de Nederlandse industrie te vergroenen. Dat concludeert onderzoeksinstituut TNO in een rapport dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat woensdag naar de Tweede Kamer stuurde.

In de Nederlandse industrie wordt circa 180 petajoule (PJ, een maat voor energie) waterstof per jaar gebruikt, schat TNO in het rapport. Daarvan is slechts ongeveer 50 PJ „één op één” te vervangen door schone ‘groene waterstof’, die gemaakt wordt uit water.

Het kabinet wil de CO 2 -vrije productie van waterstof in Nederland de komende tien jaar opvoeren. Daarbij ziet het verduurzaming van het „grote” bestaande industriële waterstofgebruik juist als een belangrijke stap, schreef het in maart in zijn waterstofvisie. Dat „kan fungeren als een basis” voor een bredere overgang naar duurzame waterstof in de Nederlandse energievoorziening.

Het TNO-rapport past in een bredere discussie over waterstof in de Nederlandse energievoorziening. Uiteindelijk zou CO 2 -vrije waterstof niet alleen ten goede moeten komen aan de huidige industrie, maar vooral aan nieuwe toepassingen: als brandstof in fabrieken, en (afhankelijk van wie je het vraagt) voor vrachtwagens, verwarming van huizen, of voor synthetische kerosine. Schattingen van de hoeveelheid waterstof die Nederland in 2050 gebruikt, lopen uiteen van 100 tot 1.500 PJ.

Waterstof is nu geen schone brandstof. Het gas wordt in Nederland gemaakt, veelal in gespecialiseerde fabrieken die aardgas als grondstof gebruiken. 8 à 9 procent van het landelijke aardgasgebruik is voor waterstof. Daarbij komt CO 2 vrij. Die waterstof wordt vooral gebruikt in de raffinage en voor kunstmest.

CO 2 afvangen

De productie van waterstoffabrieken kan relatief eenvoudig worden vergroend door de CO 2 af te vangen en ondergronds op te bergen. Zo hebben de twee grote producenten van waterstof in de Botlek, AirProducts en AirLiquide, hun medewerking toegezegd aan het CO 2 -opvangproject Porthos in de Rotterdamse haven.

Het kabinet zet echter ook in op ‘groene waterstof’. Dan wordt de waterstof gemaakt uit water via elektrolyse. Het kabinet wil in 2030 zoveel ‘elektrolysers’ neerzetten om circa 30 tot 40 PJ waterstof te maken. De plannen kosten veel stroom: bijna 30 procent bovenop het huidige landelijke elektriciteitsverbruik.

TNO ontdekte dat in de Nederlandse industriesector flink meer waterstof omgaat dan gedacht. Enkele jaren geleden kwamen twee onderzoeksbureaus ieder nog uit op 100 à 110 PJ, oftewel ongeveer 10 miljard kubieke meter waterstof. Het blijkt wel 16,5 miljard m3 te zijn. „Veel waterstof was tot nu toe buiten beeld”, aldus waterstofexpert Marcel Weeda van TNO die de studie leidde.

De cijfers van TNO bevestigen een recente schatting van onderzoeksbureau DNV-GL. Vooral in het Rijnmondgebied gaat meer waterstof om: drie keer zo veel als volgens een raming uit 2017. Het komt onder meer door uitbreidingen bij raffinaderijen.

Duidelijk was al dat de ‘groene’ waterstof uit de kabinetsplannen niet genoeg is om het huidige gebruik van de industrie te vergroenen – laat staan voor andere toepassingen. Volgens Weeda is het bovendien in veel bestaande processen lastig. Zo is bij het maken van kunstmest de vrijkomende CO 2 uit de ‘fossiele’ waterstofproductie ook goeddeels weer nodig in het productieproces. „Dan kun je alleen alle waterstof vergroenen als je de CO 2 ergens anders vandaan haalt.”