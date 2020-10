Twee journalisten Le Monde gewond bij bombardement Nagorno-Karabach

Twee Franse journalisten van Le Monde zijn donderdagochtend gewond geraakt bij een bombardement in de Armeense enclave Nagorno-Karabach. De Franse krant meldt dat zij in de stad Martoeni waren om het opgelaaide conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan te verslaan.

De journalisten - onder wie een fotograaf - zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een Armeense overheidsbron van persbureau Reuters is hun toestand zorgwekkend. Le Monde schrijft niets over hoe de twee het maken, maar laat wel weten dat zeker één agent zou zijn omgekomen bij het bombardement.

Sinds zaterdagnacht vinden beschietingen plaats tussen Azerbeidzjan en Armenië in de enclave Nagorno-Karabach. Die behoort officieel tot Azerbeidzjan maar wordt bestuurd door etnische Armeniërs. Armenië zegt dat Azerbeidzjaanse troepen schuldig zijn aan het bombardement dat de twee journalisten trof.

Staakt-het-vuren

Sinds het geweld is opgelaaid, zijn tientallen mensen omgekomen en honderden gewond geraakt. Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten hebben de partijen donderdag opgeroepen tot een staakt-het-vuren. Rusland heeft aangeboden om gastheer te zijn voor onderhandelingen tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Armenië en Azerbeidzjan.

Het conflict over Nagorno-Karabach speelt al decennia. Begin jaren 90 kwamen dertigduizend mensen om in een strijd waarbij Nagorno-Karabach bestuurlijk losraakte van Azerbeidzjan. De regio is internationaal echter nooit erkend als een onafhankelijke republiek.