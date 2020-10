Toenemende intimidatie en repressie versterken onderlinge solidariteit pers Wit-Rusland

‘Het nieuws dat wij verdienen’, luidt de slogan van de onafhankelijke Wit-Russische nieuwssite Tut.by (spreek uit: ‘Toet Baj’). Maar al mogen Wit-Russen vinden dat zij recht hebben op onafhankelijk nieuws over de gebeurtenissen in hun land, president Loekasjenko denkt daar heel anders over. Deze week besloot het Wit-Russische ministerie voor Informatie om de mediaregistratie van de populaire nieuwssite Tut.by voor drie maanden op te schorten. Gevolg is dat de journalisten niet meer gerechtigd zijn de demonstraties te verslaan, een nieuwe tactiek om de schaarse onafhankelijke journalistiek in het land de nek om te draaien.

Doelwit

„Een volledige opschoning van het informatielandschap”, zo noemde hoofdredacteur Marina Zolotova van Tut.by de beslissing deze week. „Het grootste gevaar is dat onze journalisten niet langer het veld in kunnen om de protesten te verslaan. Dat ze door personen in olijfkleurige uniformen en bivakmutsen [kledij van anonieme agenten van het Wit-Russische regime, red.] zullen worden gezien als demonstranten. En dat betekent rechtszaken, arrestaties, enzovoorts”, zei Zolotova eerder deze week in een artikel op de site.

Het in 2000 opgerichte Tut.by ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot volwaardig, onafhankelijk nieuwsmedium met een bereik van bijna 70 procent van de bevolking. Het heeft zich nooit veel gelegen laten liggen aan goedkeuring van de autoriteiten en opereerde tot vorig jaar zonder officiële registratie. „Ons werk zal door de maatregel niet veranderen”, zo stond donderdag op de site te lezen. Het beroep in de zaak dient op 8 oktober, toch is de maatregel al van kracht.

Sinds de uitbraak van grootschalige antiregeringsprotesten, vormen journalisten een van de belangrijkste doelwitten. Niet opmerkelijk in een land dat al decennia bedroevend scoort waar het gaat om persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Maar nu Loekasjenko’s regime wankelt, gaat het er harder aan toe dan ooit tevoren. Naast oppositiepolitici en activisten werden al tientallen journalisten in elkaar geslagen of opgepakt en in vooraf vrijwel kansloze rechtszaken tot boetes en celstraffen veroordeeld.

Vorig weekend nog werden vijf journalisten van het onafhankelijke, meertalige nieuws- en televisiemedium Belsat gearresteerd toen zij verslag deden van demonstraties. Twee van hen kregen 12 dagen cel wegens ‘ongehoorzaamheid aan de politie’. Buitenlandse journalisten wordt accreditatie geweigerd en krijgen een inreisverbod.

Rubberen politiekogel

„38 dagen in het ziekenhuis, dat is de beloning die de overheid mij geeft voor mijn werk als journalist. Geen excuses, geen rechtszaak tegen de dader, geen compensatie”, schreef Natalia Loebnevskaja eerder deze maand op Instagram. De jonge journalist is werkzaam voor het gerenommeerde weekblad en online platform Nasja Niva. Ze raakte een dag na de verkiezingen gewond toen zij tijdens haar werk van dichtbij met een rubberen politiekogel in haar been werd geschoten. In plaats van de daders op te sporen, overwegen de autoriteiten haar werkgever een boete te geven. Dit omdat het medium geen onderzoek zou hebben ingesteld naar het incident, schreef Nasja Niva-hoofdredacteur Jegor Martinovitsj vorige week op zijn Facebookpagina.

Lees ook deze reportage van correspondent Emilie van Outeren

Niet alleen geweld, ook intimidatie en rechtszaken tegen journalisten zijn aan de orde van de dag in Wit-Rusland. Martinovitsj kreeg afgelopen maand een rechtszaak aan zijn broek wegens smaad, toen hij een interview publiceerde met de vorige maand in Minsk gearresteerde dj Vlad Sokolovski. Daarin beweerde de muzikant in de cel hoogstpersoonlijk in elkaar geslagen te zijn door de Wit-Russische onderminister van Justitie, Aleksandr Barsoekov. Omdat de berichtgeving van het medium de nationale veiligheid in gevaar zou brengen, werd de site van Nasja Niva op last van de Wit-Russische Veiligheidsraad geblokkeerd. Inmiddels is de site weer in de lucht.

Luister de podcast met NRC-correspondent Emilie van Outeren , die gewond raakte tijdens demonstraties in Wit-Rusland.

Sluimerende onvrede

Maar het geweld heeft een averechts effect: hoe harder de politie erop slaat, hoe groter de onderlinge solidariteit. De onder journalisten sluimerende onvrede over de manier waarop zij al jaren worden gedwongen te werken, sloeg al vroeg tijdens de protesten om in openlijk protest. Vooral de censuur met betrekking tot de coronapandemie – door president Loekasjenko lange tijd hardnekkig ontkend – leidde tot spanningen. Het geweld tijdens de protesten deed verschillende journalisten besluiten op te stappen, waarna hun plekken werden opgevuld door vanuit Rusland ingevlogen journalisten. „De toon veranderde, de berichtgeving werd radicaler. Artikelen over vreedzame demonstranten werden steeds negatiever”, vertelde een journalist van de Wit-Russische staatszender ATN, die anoniem wilde blijven, daarover vorige maand aan Deutsche Welle.

Toen half september de twee fotojournalisten Vladimir Gridin en Aleksandr Baskjoekovitsj werden gearresteerd en tien dagen de cel in moesten vanwege ‘deelname aan de gesanctioneerde demonstraties’, besloten media uit solidariteit geen nieuwsfoto’s meer te publiceren. In plaats daarvan plaatsten zij een wit vlak met de tekst: ‘Hier had een foto moeten staan. Maar er was niemand om die te maken.’

Ook de beslissing om de registratie van Tut.by op te schorten, leidde deze week tot een golf van solidariteit en media-aandacht. Donderdag drong de Wit-Russische Associatie van journalisten er bij het Ministerie van Informatie op aan om de maatregelen tegen het medium in te trekken. Ook eiste de organisatie dat de vervolging van journalisten wordt gestaakt en dat de vrijheid van meningsuiting in Wit-Rusland wordt gewaarborgd. Deze donderdag overlegt de Europese Unie over langverwachte sancties tegen Wit-Rusland.