Rijassistenten onderzocht. Strafpunten voor ‘piloot’ in de naam

EuroNCAP, de instantie die de veiligheid van nieuwe auto’s beoordeelt, deelt voor het eerst punten uit aan optionele hulpsystemen als rijbaanassistentie en adaptieve cruise control.

Donderdag werden de resultaten bekendgemaakt. Opvallend: drie van de tien geteste fabrikanten geven hun rijassistenten de verkeerde naam, oordeelt EuroNCAP. Ze gebruiken termen als ‘pilot’ of ‘self-driving’ en wekken zo de suggestie dat de bestuurder niet hoeft op te letten. Dat levert strafpunten op.

De classificatie varieert van ‘zeer goed’ tot ‘instapniveau’. De rijassistenten zijn getest in hun respons op stilstaande voertuigen en onverwachte voorliggers.

Ook de automatische noodstop - verplicht van 2022 – en de samenwerking met de menselijke bestuurder wordt meegewogen.

Drie Duitse merken – Audi, BMW en Mercedes – kregen de hoogste score. „Niet vreemd,” zegt Richard Schram van Euro-NCAP, „de Duitsers zijn al lang met deze technologie bezig en het gaat om auto’s uit het duurdere segment. Je kunt van een Peugeot 208 niet hetzelfde verwachten als van een Audi Q8.”

Tesla’s Model 3 met AutoPilot, een van de meer vooruitstrevende systemen, behaalde een gemiddelde score. Dat komt omdat Tesla in de ogen van EuroNCAP de bestuurder te weinig betrekt bij het rijden.

Geen van de geteste auto’s heeft een geofencing systeem, dat het gebruik van geavanceerde rijhulp kan beperken tot bijvoorbeeld alleen snelwegen. Ook driver monitoring - dat in de gaten houdt of de bestuurder wel bij de les is – laat nog te wensen over. Daardoor kunnen bestuurders de auto ‘flessen’ en de rijassistent meer verantwoordelijkheid geven dan het systeem aankan, met alle risico’s van dien.

