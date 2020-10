Ruttes ‘land’ in crisis, wie laat zich leiden?

Premier Mark Rutte zei op woensdagmiddag in de Tweede Kamer wat zijn kabinet graag wil, nu er elke dag meer dan drieduizend positieve coronabesmettingen bij komen: „Het land door deze crisis leiden.” Maar laat het land zich nog wel leiden? Half maart was de coronacrisis voor de meeste Nederlanders de ramp die ons overkwam. Al kon je ook toen denken, door wat zich al weken in Italië afspeelde, dat het kabinet eerder had moeten zien aankomen hoe hard de verspreiding van het virus zou gaan en hoe ernstig de gevolgen waren.

Opiniepeilers stelden het verschijnsel rally round the flag vast: door deze crisis van buiten steeg het vertrouwen in Rutte en zijn regering fors. Een overgrote meerderheid was het eens met de maatregelen tegen corona en accepteerde de lockdown. Rond het kabinet hoor je nu dat de vele boetes tegen ‘overtreders’ in die tijd misschien niet nodig waren geweest. Als je het als overheid toen vaker had gelaten bij een waarschuwing, is het idee, hadden mensen misschien beter begrepen dat je in deze tweede coronagolf strenger moest worden.

Want dat het gezag van Ruttes kabinet in deze crisistijd minder vanzelfsprekend is geworden, lijkt wel zeker. De persconferentie van Rutte en minister Hugo de Jonge op maandag trok wel weer bijna net zoveel kijkers als in het voorjaar, zo’n 7 miljoen. Rutte en De Jonge keken ook weer net zo ernstig als toen. Maar journalisten praatten een paar keer door hen heen, en op het Binnenhof wordt ook in coalitiepartijen gemopperd: je kan als minister wel zeggen dat het gedrag van mensen het grootste probleem is bij dit virus, omdat je afstand moet houden. Maar hoe overtuigend is dat als je, zoals De Jonge, zélf de testcapaciteit en het bron- en contactonderzoek van de GGD’s niet op orde krijgt?

„Ik wil helemaal niet zeggen dat we foutloos zijn als kabinet”, zei Rutte woensdag ook. „We moeten lessen trekken uit de periode maart-april.”

Hoe lang kun je dat nog zeggen? In een pas verschenen onderzoek beschrijft politicoloog Tom van der Meer wat er gebeurt als mensen gaan denken dat de regering zelf onderdeel is geworden van een probleem: zoals na de orkaan Katrina in 2005 in de VS. De overheid en de hulpdiensten bleken zo slecht voorbereid te zijn op zo’n ramp dat ze, schrijft Van der Meer, „medeverantwoordelijk” werden gehouden voor de schade en de meer dan achttienhonderd doden.

Dat het aantal coronabesmettingen zou toenemen na de versoepeling van de regels, wist het kabinet-Rutte III al sinds half mei. Van der Meer schrijft streng dat „maatregelen” zijn beloofd om zo’n nieuwe golf „te voorkomen” of „beheersbaar te maken”. Dan ben je als kabinet volgens hem „medeverantwoordelijk” voor de omvang van zo’n tweede golf. En blijft er van de rally round the flag steeds minder over.

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke donderdag op deze plek een column.