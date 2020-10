Rookverbod op perrons, laatste rookpaal naar Spoorwegmuseum

Met het ingaan van een rookverbod op Nederlandse treinperrons, is de stationsrookpaal vanaf donderdag enkel nog als museumstuk te aanschouwen. Alle 330 rookpalen zijn van de perrons verwijderd en de laatste wordt donderdag overgedragen aan het Spoorwegmuseum in Utrecht, hebben spoorvervoerders ProRail en NS bekendgemaakt.

Met het rookvrij maken van stations willen ProRail en NS naar eigen zeggen „bijdragen aan een rookvrije generatie”. Sinds 2004 geldt er al een verbod op roken in stationshallen, trappen, liften en tunnels. Per 1 april dit jaar worden ook niet langer tabaksproducten in stationswinkels verkocht. „De sigaret hoort niet meer thuis op de stations”, aldus ProRail-bestuurder Ans Rietstra.

Het Spoorwegmuseum laat weten „ontzettend blij” te zijn om de laatste rookpaal te ontvangen en verwacht dat de „museale waarde” van het stuk over een paar jaar groot is. „We zullen dit icoon van dan vervlogen tijden ongetwijfeld aan onze bezoeker laten zien.” Niet alle rookpalen gaan direct met pensioen. Zo wordt een deel omgebouwd tot oplaadpaal voor elektrische fietsen, aldus ProRail en NS.