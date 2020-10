‘Rechtsstaat-apk’ moet debat helpen

Europese waarden zijn niet af te kopen en ook niet onderhandelbaar. Maar hoe vaak die theorie in Brussel ook herhaald wordt, in de strijd tegen de afbreuk van de rechtsstaat blijkt de praktijk een stuk weerbarstiger.

Twee nieuwe instrumenten moeten het verdedigen van de rule of law in de EU meer tanden geven, maar leidden nog voor ze in stelling zijn gebracht deze week al tot spanningen. Het toont hoe moeizaam de discussie verloopt, en hoezeer de conflicten erover andere dossiers beïnvloeden.

In Brussel en veel hoofdsteden bestaan grote zorgen over de rechtspraak en mediavrijheid in met name Polen en Hongarije. Het blijkt bijzonder lastig de ontwikkelingen effectief af te remmen of om te keren.

Het gesprek over de rechtsstaat ontaardt in Europa vaak in een soort welles-nietesspel. Deels omdat het lastig is de juridische structuur in lidstaten te vergelijken, waardoor het voor lidstaten die worden aangesproken makkelijk is naar anderen te wijzen. Zo begint Hongarije graag over het ontbreken van een Constitutioneel Hof in Nederland. Maar de discussie is ook lastig omdat iets dat op papier behoorlijk geregeld lijkt, in de praktijk heel zorgelijk kan uitpakken.

Deze woensdag deed de Europese Commissie een nieuwe poging het dossier aan te pakken, met de presentatie van het eerste jaarlijkse rapport over de rechtsstaat in de EU. Alle 27 lidstaten zijn daarvoor doorgelicht.

De beoordeling richt zich op vier thema’s: de inrichting van de rechtspraak, corruptiebestrijding, mediavrijheid en -pluriformiteit en de aanwezigheid van voldoende ‘checks and balances’.

Het rapport is deels een reactie op het verwijt van Polen en Hongarije dat Brussel het alleen op hen heeft gemunt. Door alle lidstaten gelijktijdig te beoordelen, ontstaat iets van een objectief uitgangspunt waardoor de discussie, zo hoopt men, minder emotioneel en feitelijker gevoerd kan worden. Zo kaart het rapport over Nederland de zorg over de hervorming van de rechtsbijstand aan.

„Grote zorgen over Polen”

Tegelijk maakt het rapport zeer duidelijk over welke lidstaten de meeste zorgen zijn. „De hervormingen in het rechtssysteem van Polen hebben tot blijvende grote zorgen geleid”, opent de samenvatting van het Poolse deel. En over Hongarije: „Het verzwakken van onafhankelijke instituties en de toenemende druk op het maatschappelijk middenveld raakt de effectiviteit van ‘checks and balances’”. Ook over de onafhankelijkheid van het recht in Bulgarije, Roemenië, Kroatië en Slowakije zijn er zorgen. Bij corruptie kunnen ook Tsjechië en Malta worden toegevoegd.

Voor de publicatie oefenden Polen en Hongarije grote druk uit de conclusies af te zwakken – iets waar ze volgens betrokkenen niet in geslaagd zijn. Dinsdag nam de Hongaarse premier Viktor Orban vast de vlucht naar voren door het vertrek van Eurocommissaris Vera Jourova te eisen, nadat die in een interview over een ‘zieke democratie’ in Hongarije had gesproken.

De discussie van emotie ontdoen lijkt zo al bij voorbaat mislukt. Maar dat het stuk ondanks de tegenwerking verschijnt is volgens Europarlementariër Sophie In ’t Veld (D66), die zich hard maakt voor de ‘rechtsstaat-apk’, toch belangrijk. ,,Kennelijk vinden Hongarije en Polen het belangrijk zich hard te roeren.”

Toch draagt de rel binnen de Commissie bij aan de vrees dat de landen zich alleen maar meer vervreemden van Brussel en de rechtsstaatruzie allerlei andere dossiers gaat vertroebelen. Iets daarvan zie je deze week al, bij de onderhandelingen over een ‘rechtsstaattoets’ in de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Het zou een manier kunnen zijn om lidstaten die de rechtsstaat schenden écht te raken: door hen te korten op subsidies.

Tijdens de marathononderhandelingen over de EU-begroting was de toets deze zomer een van de moeilijkste punten. Het compromis dat regeringsleiders uiteindelijk opstelden was nog uiterst vaag geformuleerd, maar nu de uitwerking concreter wordt leidt het wederom tot een botsing. Duitsland heeft als EU-voorzitter een uitwerking voorgesteld waarin de toets in de praktijk vrij tandeloos wordt. Maar zelfs dat bleek woensdag onverteerbaar voor Hongarije en Polen. Tegelijkertijd vindt een groep landen, waaronder Nederland, het voorstel niet ver genoeg gaan.

Ook het Europees Parlement, dat nog akkoord moet gaan met de begroting, eist strengere voorwaarden. Zo dreigt het rechtsstaatconflict nu al voor vertraging in het afronden van de EU-begroting te leiden.

