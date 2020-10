Pompeo tegen het Vaticaan: ‘Doe als paus Johannes Paulus II’

Paus Franciscus zou meer moed moeten tonen en een voorbeeld moeten nemen aan zijn voorganger Johannes Paulus II, door fel de mensenrechtenschendingen in China te veroordelen.

Dat stelde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo voor tijdens een kort bezoek aan Rome. Maar het Vaticaan heeft hem duidelijk gemaakt dat het na de recente toenadering met Beijing niets voelt voor een ruzie met de Chinese leiders.

Pompeo had donderdag in het Vaticaan een gesprek met de tweede man daar, secretaris van Staat Parolin, en aartsbisschop Paul Gallagher, de onofficiële minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan.

In een korte verklaring na afloop liet de directeur van de perszaal van het Vaticaan weten dat de „partijen op een respectvolle, hartelijke en ontspannen manier” hun verschillende standpunten over de verhouding met China hebben uiteengezet. Met andere woorden: ze blijven het niet met elkaar eens zijn.

Moreel gezag aangetast

Pompeo was er hard ingegaan. Hij schreef vorige maand in het conservatieve tijdschrift First Things dat het Vaticaan zijn morele gezag in gevaar heeft gebracht door in 2018 een provisorisch akkoord met China te sluiten. Dit akkoord voorziet in overleg tussen Rome en Beijing over de benoeming van nieuwe bisschoppen. Het komt na jaren onderhandelen.

In China bestonden twee soorten bisschoppen naast elkaar: door het communistische bewind benoemde kerkleiders en door het Vaticaan benoemde. Niet-erkende katholieken moesten in het geheim opereren.

Volgens Pompeo heeft dit akkoord, dat ook door de voormalige bisschop van Hongkong is bekritiseerd, niets geholpen om katholieken in China tegen religieuze vervolging te beschermen. Het Vaticaan stelt juist dat een dialoog op gang is gekomen. Rome wil het akkoord, dat later deze maand door China zou moeten worden bevestigd, graag verlengen.

Effectbejag voor verkiezingen

Deze uitspraken zijn Pompeo niet in dank afgenomen. In het Vaticaan worden ze gezien als inmenging in de kerkelijke aangelegenheden en effectbejag in de campagne voor de Amerikaanse verkiezingen. Pompeo kreeg dan ook te horen dat de paus hem, zo vlak voor die verkiezingen, niet wilde ontvangen om zich buiten de politieke strijd te houden.

Op een symposium woensdag in Rome herhaalde Pompeo zijn kritiek. Hij verwees naar paus Johannes Paulus II, die in de jaren tachtig stelling heeft genomen tegen de communistische regimes in Oost-Europa en tegen autoritarisme in Latijns-Amerika. „Paus Johannes Paulus II […] kritiseerde tirannie”, zei Pompeo. „Zo liet hij zien hoe de Heilige Stoel onze wereld in een meer humane richting kan leiden.”

De Amerikaans-Italiaanse theoloog Massimo Faggioli schreef in de krant La Croix dat de uitspraken van Pompeo vooral worden gezien in het licht van de jacht op de stemmen van conservatieve katholieken in de campagne voor de presidentsverkiezingen.