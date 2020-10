Neanderthaler-dna maakt Covid-19 erger

Een genetische variant waarvan duidelijk is dat die samengaat met een hoger risico op complicaties bij Covid-19, blijkt afkomstig te zijn van neanderthalers. In een onderzoek dat Nature woensdag online zette schrijven de genetici Hugi Zeberg en Svante Pääbo dat ze het betrokken ‘risicogebied’ van ruim 300.000 baseparen op chromosoom 3 vrijwel precies zo terug hebben gevonden in het genoom van een neanderthaler die zo’n 50.000 jaar geleden leefde.

Er zijn de afgelopen maanden meerdere dna-varianten gevonden die samenhangen met een ernstiger beloop van Covid-19 . De neanderthaler-variant op chromosoom 3 heeft geen effect op de bevattelijkheid, maar wie Covid-19 oploopt komt met deze variant wel sneller in het ziekenhuis.

De neanderthaler-variant verhoogt bij Covid-19 het risico op ziekenhuisopname met ongeveer 60 procent. Dat is vergelijkbaar met het verschil in risico bij astma, of het risicoverschil tussen dertigers en veertigers op ziekenhuisopname bij Covid. De genvariant verklaart ook maar een klein deel van de risicoverschillen tussen mensen. Een tachtigjarige heeft bijvoorbeeld een acht keer hoger risico op ziekenhuisopname bij corona dan een twintiger. Diabetes maakt de kans op ziekenhuisname drie keer groter, ernstige obesitas (BMI >39) vierenhalf keer.

Zes genen in risicogebied

Het is nog niet duidelijk waardoor de dna-variant de kans op complicaties bij Covid-19 verhoogt en zelfs niet of het ongunstige effect zich misschien ook uitstrekt naar andere ziekten. Op het risicogebied liggen zes bekende genen, waarvan echter niet duidelijk is wat die te maken hebben met het verloop van Covid-19. Twee ervan zijn wel actief in het longweefsel.

In totaal bestaan er voor het betrokken gebied op chromosoom 3 bij de huidige menselijke bevolking ruim 250 variaties, of haplotypes. Een haplotype is een samenhangende groep van mutaties. De neanderthaler-variant (die in totaal 13 puntmutaties beslaat) is vrijwel afwezig in Afrika. Dat is een normale zaak voor neanderthaler-dna, omdat de menging tussen neanderthalers en moderne mensen zich ca. 70.000 jaar geleden buiten Afrika afspeelde. In Europa komt deze specifieke variant bij acht procent van de bevolking voor, in Zuid-Azië is dat dertig procent.

Bijzonder is de toestand in Bangladesh, zo schrijven Zeberg en Pääbo, omdat ze daar een verspreiding van deze dna-variant van maar liefst 63 procent vonden. Dat moet haast wel betekenen dat onder die bevolking deze variant ooit een vóórdeel heeft geboden en dus meer kans op nageslacht en dus grotere verspreiding. Misschien verhoogde dit haplotype ooit de weerstand tegen een heel andere ziekte, opperen Zeberg en Pääbo.

In een nieuwsbericht in het American Journal of medical genetics zegt Hugo Zeberg dat in het Verenigd Koninkrijk al eerder was opgevallen dat Britten van Bangladeshi afkomst een hoger risico hadden om te sterven aan Covid-19. In Bangladesh zelf hoeft dat verhoogde risico overigens helemaal niet op te vallen, aldus Zeberg, omdat „leeftijd de belangrijkste risicofactor is en Bangladesh een heel jonge bevolking heeft. De pandemie heeft het land zelfs nog nauwelijks geraakt.” In dat verband is het ook opvallend dat in Oost-Azië de variant vrijwel niet voorkomt. Misschien woedden daar dus al veel langer Covid-achtige ziekten waardoor de neanderthalervariant daar juist werd weggeselecteerd.

Gemiddeld hebben mensen van buiten Afrika anderhalf tot drie procent neanderthaler-dna in hun genoom, iets meer in Azië dan in Europa. Maar per haplotype kunnen die percentages sterk verschillen. Recent ontdekte Zeberg een neanderthalgenvariant die vrouwen iets vruchtbaarder maakt. Die bleek bij dertig procent van de Europese vrouwen voor te komen.