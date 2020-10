Mysterieuze serie, waarin Jude Law zich van zijn beste kant toont

Dansende inwoners met vissenkoppen, wandelende reuzen en vreugdevuren. De heidense feesten op het mysterieuze eiland Osea, in de monding van de rivier de Blackwater in Oost-Engeland, zijn uitbundig, maar vooral luguber. Dat het er niet pluis is, wordt meteen al duidelijk aan het begin van HBO-serie The Third Day. Hoofdpersoon Sam (Jude Law) is getuige van de bizarre zelfmoordpoging van een jong meisje in het bos.

Hij brengt haar naar de lokale pub waar ze wordt opgevangen door een huichelachtige kastelein (Paddy Considine) en zijn knorrige vrouw, gespeeld door Emily Watson (Breaking the Waves, Chernobyl). Hun gedrag is ronduit vreemd, het is overduidelijk dat ze iets te verbergen hebben en Sam, die naar het eiland is gekomen om het verlies van zijn zesjarige zoontje te verwerken, vindt het maar uiterst verdacht. Als hij kort daarna ook nog in aanraking komt met Jess (Katherine Waterston), een mysterieuze Amerikaanse antropologe die hem verleidt tot excessief drank- en drugsgebruik, lijkt hij al helemaal in een onwerkelijke wereld terecht te zijn gekomen.

De serie doet dan ook sterk denken aan The Wicker Man, de folkloristische horror-film uit 1973 met Edward Woodward als de gortdroge sergeant Howie die op een Schots eiland de verdwijning van een klein meisje onderzoekt. Ook hier treffen we hossende eilandbewoners met dierenkoppen aan, moeten kleine meisjes kikkers opeten, wordt er naakt rondgerend en vallen er hier en daar – al dan niet letterlijk – lijken uit de kast. Net als in The Third Day gaat achter alle gekte een primitief-geciviliseerde gemeenschap schuil die er naargeestige rituelen op nahoudt. Maar in tegenstelling tot de nuchtere Woodward speelt Law – die recent de autoritaire Paus Pius XIII in de briljante Sorrentino-series The young pope en The new pope speelde – een bijzonder verknipt personage. Met de camera dicht op de huid volgen we hem terwijl hij een kledingstuk van zijn zoon door de stroom van de rivier laat meevoeren. Een jaarlijks terugkerend ritueel om dit grote verlies „stukje bij stukje” los te laten. Over die rouw zegt hij tegen Jess: „Ik draag het niet elke seconde met me mee. Je gaat naar je werk, kijkt tv, voelt je schuldig over je ongebruikte sportschool-abonnement. Je hebt gewoon een gat in je dat niet wil helen.”

Doorbreken van vierde wand

Zijn leed brengt hem dichter bij Jess, wat uitmondt in een hallucinerende, magische episode waarin ze tijdens een heidens festival door de bossen rennen tijdens een prachtig verfilmde lsd-trip. Maar na drie afleveringen, gebundeld onder de noemer Summer, komt er een nieuwe hoofdrolspeler: Naomie Harris. In deze Winter-afleveringen, die nog door HBO moeten worden uitgezonden, volgen we haar als moeder die, met twee dochters, over hetzelfde eiland rondzwerft. Wat ze daar te zoeken heeft, wordt pas langzamerhand duidelijk, maar ook zij wordt telkens geconfronteerd met de ongrijpbare waanzin van de eilandbewoners.

En ondertussen is er ook nog een ontbrekend deel: Autumn. En dat is waar dingen past écht weird worden. Want deze twaalf uur durende aflevering wordt op 3 oktober rechtstreeks en in één take uitgezonden vanaf het eiland. HBO, die hiervoor samenwerkt met theatergroep Punchdrunk noemt dit „een theatraal evenement” dat zowel online op het Britse Sky Art Channel als op de Facebookpagina van HBO gevolgd kan worden. Het doel is om „kijkers dieper in de mysterieuze en spannende wereld van The Third Day uit te nodigen.” Bovendien was het de lang gekoesterde wens van Punchdrunk-directeur Felix Barrett om een keer een verhaal te ontwikkelen dat begint op het tv-scherm, overgaat in een live-ervaring, om vervolgens weer te eindigt op tv en zo „ de vierde wand te doorbreken.”

Zal het werken? Het kan spannend worden. In ieder geval wordt Law voor het eerst de hoofdrolspeler in zijn eigen Truman-show. In een interview met USA Today vertelde hij dat hij samen met Barrett aan een uitgebreid plan heeft gewerkt voor deze dag. Omdat de derde aflevering van The Third Day eindigt tijdens een heidens feest was het oorspronkelijke idee om tweeduizend bezoekers naar het eiland te laten komen en ze te mee te voeren in dat feest. Maar Covid-19 gooide roet in het eten. Nu zullen alleen de acteurs, inwoners en theatermakers op het eiland aanwezig zijn. Omdat er non-stop wordt gefilmd, kan Law niet aan de blik van de toeschouwer ontsnappen. „Als je Sam volgt, dan gebeurt wat er gebeurt”, aldus Law. „Ik weet niet of de camera mij dan ook tot aan de wc zal volgen, maar alles wordt vastgelegd.”

Of dit live-experiment uiteindelijk goed zal aansluiten op het vervolg – dat deze recensent al heeft gezien – valt nog te bezien. Maar één conclusie kan alvast wel worden getrokken: Law toont zich in The Third Day van zijn beste kant: wanhoop, waanzin, liefde, verdriet, hij wisselt de emoties overtuigend en in razendsnel tempo af. Speelde hij de rol van Pius nog afstandelijk en ingetogen, hier zien we een man die tot het uiterste wordt gedreven. Dat maakt Law bijzonder fascinerend om naar te kijken. Bovendien schuilt er in al die gekte uiteindelijk wel degelijk een boodschap. Het zijn de sombere woorden van Emily Watson die de kern van dit verhaal raken. „Rouw zoekt verminking, chaos en ravage. Het wil alles kapot maken.”

Wie een gat in zich draagt en daar niets aan doet, maakt uiteindelijk zijn omgeving kapot. Dat is de sombere boodschap van dit experimentele drama.

De eerste drie afleveringen van The Third Day zijn te zien op Ziggo Movies & Series XL. De livestream uitzending is te volgen op de Facebookpagina van HBO: facebook.com/HBO en begint om 10.30.