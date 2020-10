Moedeloos van corona – en dat huisfeestje is niet de oplossing

Een paar weken geleden bereikte de situatie toch wel echt het kookpunt. Anne van ’t Hoog (29) uit Utrecht stond aan de ene kant van haar woonkamer wild met haar armen boven haar hoofd te zwaaien. „Samen met een vriendin deed ik alsof we in een afgeladen kroeg stonden en elkaar zochten. Zij stond aan de andere kant van de kamer. Dan riep ik: ‘waar ben je?!’ of ‘haal jij bier?!’.

„We stonden hysterisch te dansen, maar waar het vandaan kwam, weet ik niet meer. Ik weet nog dat we tot een paar minuten voor deze uitbarsting levenloos voor ons uit zaten te staren aan de keukentafel. Het was vrijdagavond, we wilden gewoon de kroeg in, de hort op, dansen op de bar en een gekke avond hebben met mensen die we helemaal niet kennen.”

Maar het kan niet, het mag niet. „Ik ben er zo klaar mee.”

De coronamaatregelen vallen vooral jongeren zwaar, blijkt uit diverse onderzoeken. In een onderzoek van EenVandaag onder 25.000 mensen bleek 60 procent psychische klachten te hebben, variërend van piekeren tot prikkelbaar zijn, depressiviteit en paniekaanvallen. Opvallend was dat vooral 18- tot 35-jarigen mentaal zeiden te lijden: 74 procent gaf aan last te hebben van de situatie, tegenover ‘slechts’ 48 procent van de 65-plussers. Verschillende deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg hebben hun „grote bezorgdheid” uitgesproken, onder andere in een brandbrief aan het kabinet. „De mens is een sociaal wezen en de biologische drang tot aanraking en verbinding is diep in onze genen verankerd; dit is onontbeerlijk voor de mens”, schrijven zij.

Lees ook Hoe eenzaamheid de sfeer op sociale media verziekt

Terwijl de maatregelen de afgelopen maanden steeds soepeler werden, kijken we nu weer tegen een strenger pakket aan. We mogen minder mensen uitnodigen, de horeca moet eerder sluiten, werken doen we zoveel mogelijk thuis. Hoe moet je dat als jongere volhouden?

Zo’n dansuitbarsting in de woonkamer is niet gek, zegt hoogleraar psychologie Eveline Crone (44), zeker niet voor jongeren. „Mensen met een rustiger leven, die bijvoorbeeld hun schoolgaande kinderen elke dag op tijd in bed moeten leggen, hebben er toch minder last van.” Maar jongeren lopen tegen muren op, muren van maatregelen en regels. Er is een intens verlangen naar de verrassingen die een avond uit of een festival kunnen bieden.

Als er gezegd wordt dat deze generatie zich aanstelt, is dat belachelijk

„Als er gezegd wordt dat deze generatie zich aanstelt, is dat belachelijk”, zegt Crone. „Je hele leven is erop gericht anderen te ontmoeten.” Daarbij maken jongeren zich uitzonderlijk veel zorgen, ziet ze. En het enige wat ze daarop te horen krijgen is: ‘kom op, even uitzitten, het is erger geweest’. „Maar dat is niet hoe jongeren het ervaren.” Die „rare” hashtag #ikdoenietmeermee, bijvoorbeeld, is een reactie van een gevoel dat leeft, zegt ze.

Je eigen clubje

Voor het devies ‘even uitzitten’ duurt deze situatie al te lang, zegt ook Kim Berger (26) uit Utrecht. „Het leven is zoveel beperkter geworden.” Natuurlijk heeft ze leuke vrienden met wie ze graag afspreekt en eens per maand een huisfeestje houdt. Maar die onverwachte ontmoetingen búíten je netwerk zijn er niet. „Je bent heel afhankelijk van je eigen clubje, en zeker als je single bent is dat lastig.” Natuurlijk is er Tinder, maar als je zoals zij meer het type even-lullen-in-de-kroeg bent in plaats van type nummers-uitwisselen, zit daten er niet echt in.

Vooral dat er geen vooruitzicht is op teruggaan naar ‘normaal’ vindt ze moeilijk. „Er zijn geen vakanties en festivals om naartoe te leven, ook volgend jaar gaat dat niet gebeuren denk ik. Waar leven we dan naartoe?” Het zorgt er allemaal voor dat je een beetje, ze zoekt het goede woord, nou ja, recalcitrant wordt. „Obstinaat, onstuimig, een tikkeltje agressief.” Dat het niet de bedoeling is bij elkaar te komen snapt ze, daarom doen ze het altijd met dezelfde mensen. „Maar met de nieuwe maatregelen mag zelfs dát niet meer. Het wordt echt lastig, we hebben iets nodig om als uitlaatklep te kunnen gebruiken. Als we dat niet hebben worden we gek.”

Iedereen moet zich aan de regels houden, zegt Crone, maar hoe bereik je dat? Jongeren die corona hebben worden minder ziek, maar kunnen het virus wel verspreiden. „Toch wordt gezegd dat het een verantwoordelijkheid van ons allemaal is. Maar je kan het ook omdraaien, dan is het ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat jongeren zich kunnen blijven ontwikkelen.”

Ze zijn niet egoïstisch, zoals vaak klinkt, zegt Crone. Ze hebben bepaalde dingen nodig en we moeten samen bedenken wat die kunnen zijn. „In Zweden staan jongeren centraler, daar worden ze gezien als de mensen die straks de economie die nu afbrokkelt weer moeten opbouwen.” Daar krijgen jongeren de vrijheid hun leven min of meer normaal voort te zetten, hoeven minder in te leveren dan kwetsbare groepen. „Hier horen we vanuit de overheid alleen maar: hou je aan de regels. Maar alternatieven zijn er niet, er wordt niks creatiefs bedacht.”

Lekker aan de wandel met wijn in je tas. Maar nu wordt het winter, dus wat gaan we dan doen?

Dat is niet helemáál waar, zegt Anne van ’t Hoog. Naast het woonkamerfeestje noemt ze ‘borrelwandelen’ als een van de grote ontdekkingen van de intelligente lockdown. „Lekker aan de wandel met een flesje wijn in je tas. Maar nu wordt het winter, dus wat gaan we dan doen? Zit ik wéér op vrijdagavond aan de keukentafel.” Dan heeft ze met vriendinnen leuke contacten en mooie gesprekken, „maar het begint wel deprimerend te worden. Ik wil de deur uit, in het moment kunnen leven zonder die sluier van corona mee te hoeven slepen.”

Lees ook ‘Studenten zijn geen enorme aso’s die de regels aan hun laars lappen’

Een paar weken geleden zat ze een weekend met vriendinnen in een huisje. Ver van vriendjes, werk en kinderen. „We hebben afgesproken het niet over de crisis of de maatregelen te hebben. Als iemand het er toch over wilde hebben moest dat eerst aangegeven worden, dan kon de rest beslissen of ze even weg wilden gaan.” Ga maar na, zegt ze, wanneer je voor het laatst een heel gesprek hebt gehad waar corona níét in voorkwam.

Dat maakt het zo extreem lastig, zegt Eveline Crone, het is overal en er is bijna geen enkele mate van controle meer over je eigen leven. „We weten uit onderzoek dat het verliezen van een gevoel van controle een belangrijk punt kan zijn voor het ontstaan van depressies en angsten.” Dat kan de grote stijging van psychische klachten onder jongeren verklaren. „Op dit moment is het zelfs al de vraag óf er een vaccin komt, laat staan wanneer en hoe en voor wie. ”

Haar advies aan de jeugd: Bedenk iets om toch samen te kunnen zijn, gain back control, zoek naar creatieve oplossingen. We zijn een behoorlijk geëvolueerde soort, je zou denken dat we iets moeten kunnen bedenken, toch?”

Zestig man aan tafel

Bij studentenverenigingen doen ze in elk geval hun best. Anniek Koster (21) uit Leeuwarden, deed afgelopen jaar een bestuursjaar bij haar vereniging. Superleuk, en toen kwam corona. „Je werkt met studenten, je weet niet of ze besmet zijn, maar je wil er wel voor zorgen dat ze elkaar kunnen blijven zien.” Dus ging de vereniging, na overleg met de politie en de GGD, vier dagen per week open, voor maximaal zestig man per avond, met zes man aan een tafel. „Maar we hebben 400 leden, je ziet elkaar alsnog te weinig.”

Om een vinger aan de pols te kunnen houden heeft het bestuur de leden in een brief laten weten dat zij contact konden opnemen als ze psychische problemen ondervonden. Vooral heeft ze clubgenoten over frustratie en machteloosheid gehoord. „We roeien hier met de riemen die we hebben en proberen elkaar zo veel mogelijk te zien.”

Zelfs als we creatieve oplossingen kunnen bedenken om elkaar op anderhalve meter te blijven ontmoeten, of online, zal dat het gat nooit opvullen, denkt Anne van ’t Hoog. „Onze generatie zit al zo veel op schermen te kijken, we hebben fysiek contact nodig.” Het leven is al zo voorspelbaar, er wordt al zoveel van ons verwacht. „We hebben uitlaatkleppen nodig, gesprekken, creatieve ideeën, een schouderklopje.”

Ze kan dan ook niet wachten tot er weer meer kan. „Niet alles hoeft terug hoor, drie zoenen met oudere mannen die ik maar één keer heb gezien op mijn werk, dat hoeft nooit meer terug te komen. Maar ik denk dat de eerste keer dat er weer een festival is en we met duizend man voor een podium staan, er een moment komt waarop we elkaar allemaal aankijken en in huilen uitbarsten, dat het weer kan.”