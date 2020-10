Mag mijn kind van 9 een smartphone?

Moeder: „In de documentaire The Social Dilemma leggen tech-experts uit welke mechanismen er achter apps schuilgaan, waardoor ze zo lang mogelijk je aandacht blijven trekken. Deze mensen, die zelf werkzaam zijn geweest in Silicon Valley, raden aan om je kind helemaal niet aan sociale media bloot te stellen voor hun zestiende. Ik kan me daar wel in vinden, maar mijn dochter is negen en ze is nu al één van de weinigen zonder smartphone in haar klas. Ik kén de gevaren van TikTok, maar ik wil haar het plezier ervan niet ontzeggen. Ik wil ook niet dat ze buiten de boot valt, aangezien al haar vriendinnen online contact met elkaar hebben. Oftewel, die Silicon Valley-types hebben makkelijk praten.

„Binnenkort koop ik zelf een nieuwe iPhone, omdat de batterijduur van de oude erg kort is geworden. Wanneer zal ik mijn oude exemplaar aan mijn dochter geven? En hoe zorg ik dat ze er verantwoord mee omgaat?”

Naam is bij de redactie bekend.

Stevige afspraken maken

Patti Valkenburg: „Een op de drie negenjarigen heeft een smartphone, in de eerste van het voortgezet onderwijs heeft vrijwel iedereen er een. Of u haar een telefoon moet geven, hangt mede af van haar persoonlijkheid. Is ze erg impulsief waardoor ze snel ingaat op alle socialemediaprikkels, en de regels over voorzichtig zijn vergeet? Dan misschien nog even wachten.

Patti Valkenburg is hoogleraar media, jeugd & samenleving aan de Universiteit van Amsterdam.

„Ik ben het met u eens dat ze makkelijk buiten de boot kan vallen als het merendeel van haar klasgenoten er wel een heeft. En dat kan haar ontwikkeling ook schaden.

„Als u het wel wilt doen, stel dan onmiddellijk de privacygegevens goed in. Bij een app als TikTok staat de instelling standaard op openbaar. Zorg ervoor dat ze alleen mensen toelaat die ze goed kent.

„Maak van tevoren stevige afspraken over het gebruik van de telefoon: wanneer wel, wanneer niet, en handhaaf die afspraken consequent. Ook is het verstandig nog een tijdje mee te kijken als ze filmpjes bekijkt en uploadt.”

Samen oefenen

Peter Nikken: „Er zijn een paar voordelen aan jong beginnen, mits uw dochter niet al te verslavingsgevoelig is. Voor een 9-jarige gaan vriendjes en vriendinnetjes belangrijker worden. Meedoen op sociale media is een manier om ervaringen te delen buiten schooltijd, en daarmee aansluiting te houden bij de rest.

Peter Nikken is hoogleraar mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit. en lector Jeugd en media aan hogeschool Windesheim. Hij schreef De -schermwijzer.

„Maar kinderen moeten ook mediawijsheid gaan opbouwen. Ze moeten leren hun wachtwoorden te beschermen, leren wat ze wel en niet online zetten, wat echt is en wat onecht. Het is veiliger om daar nu fouten in te maken dan straks in het voortgezet onderwijs. Nu bevindt ze zich nog in een wat vriendelijker, overzichtelijker onlinewereld, met hooguit twee appgroepen. Straks is het menens met ik weet niet hoeveel appgroepen en socialemediakanalen.

„Bij een kind van negen kunt u als ouder nog makkelijk meekijken. Jullie kunnen samen oefenen: hoe houdt ze haar omgeving veilig, wat zet ze online, hoe uit ze zich in een groep? Een beetje zoals u haar heeft leren fietsen. Als ze later begint, gaat dat begeleiden niet meer.

„Zolang het niet ten koste gaat van haar hobby’s, nachtrust, reallifecontacten en haar kamer opruimen kan het niet veel kwaad. In dat opzicht helpt het dat uw toestel een beperkte batterijduur heeft.”