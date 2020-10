Lijsttrekkerschap 50Plus splijt Tweede Kamerfractie

Binnen de Tweede-Kamerfractie van 50Plus is hoogoplopende verdeeldheid ontstaan over het lijsttrekkerschap voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Fractieleider Corrie van Brenk heeft zich voor deze functie verkiesbaar gesteld, net als haar fractiegenoot Léonie Sazias.

Sazias zegt openlijk dat zij de fractievoorzitter volstrekt ongeschikt vindt voor het lijsttrekkerschap. Zij haalde Van Brenk woensdag op een besloten partijbijeenkomst hard onderuit. De fractievoorzitter is volgens haar „iemand die niet past in het profiel dat de partij nu nodig heeft”.

Om te voorkomen dat Van Brenk wordt gekozen, zal Sazias haar eigen kandidatuur zaterdag intrekken, kondigde ze aan. Ze zal haar achterban dan oproepen om te stemmen op een derde kandidaat, ANBO-directeur Liane den Haan, die kansrijker lijkt tegenover Van Brenk.

Maar ook voor Van Brenk is de verkiezing een halszaak: zij heeft gezegd dat zij niet meer voor 50Plus de Kamer in wil als zij niet tot lijsttrekker wordt gekozen.

Buitenstaander

Er zijn in totaal zes mensen die lijsttrekker willen worden van de partij, als opvolger van voormalig boegbeeld Henk Krol. De belangrijkste tegenkandidaat van Van Brenk, aan wie Sazias haar steun wil geven, is Liane den Haan, voorzitter van ouderenbond ANBO. Deze externe kandidaat is naar voren geschoven door het nieuwe partijbestuur, dat in augustus aantrad met als voorzitter 50Plus-oprichter Jan Nagel. De partij had toen een lange periode van interne ruzies en afsplitsingen achter de rug.

Nagel beloofde bij zijn aantreden rust te brengen in de partij. „We moeten een goede lijsttrekker hebben, een goede kandidatenlijst en een goede campagne”, zei hij begin september in een interview met deze krant.

Maar de keuze voor Den Haan, een buitenstaander in de partij, is onder een deel van de leden slecht gevallen. Zij willen niet dat zij lijsttrekker wordt, omdat zij als voorzitter van de ouderenbond heeft ingestemd met het pensioenakkoord tussen minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) en de vakbonden. 50Plus steunde dat pensioenakkoord niet.

Twee vechtende kampen

Als de leden zaterdag voor Van Brenk kiezen, lijdt het partijbestuur aanzienlijk gezichtsverlies. Nagel schreef woensdag in een interne nieuwsbrief aan zijn partijgenoten: „Nog meer ruzie en we kunnen net zo goed niet naar de stembus gaan.”

„Doodzonde dat er nu twee vechtende kampen zijn ontstaan”, verzucht Ellen Verkoelen, ook een kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Als zij zelf afvalt in de eerste ronde zal zij haar achterban adviseren om op Den Haan te stemmen. „Want je moet nu voor de partij kiezen, er is geen tijd meer voor eigenbelang.”