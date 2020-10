Lagarde kan niet zomaar nadoen wat de Fed doet

Door onze redacteur

Kunnen centrale banken überhaupt nog voldoen aan hun taak? Amper, zo stelde één geleerde deelnemer aan de jaarlijkse conferentie over het beleid van de Europese Centrale Bank. De „gevoeligheid” van de inflatie voor het monetaire beleid is „beperkt”, zei Claudio Borio, econoom bij de Bank voor Internationale Betalingen, de denktank van centrale banken, woensdag tijdens het symposium The ECB and its Watchers.

Dat was een ontnuchterende boodschap voor de online meeting, waarop onder meer ECB-president Christine Lagarde en de chefs van de Duitse en Franse centrale banken spraken. Want het sturen van de inflatie staat centraal in het mandaat van centrale bankiers. Hun rol is het bewaken van „prijsstabiliteit”: alom geïnterpreteerd als een inflatie van 2 procent. Die 2 procent geldt als buffer tegen deflatie, een gevaarlijke negatieve prijsspiraal. De ECB streeft naar inflatie van „onder, maar dichtbij 2 procent”.

Zeker sinds de financiële crisis, zei Borio, hebben centrale banken „heel hard hun best gedaan” om de inflatie op het streefniveau te krijgen. „En ze hebben gefaald”.

Het probleem waar de ECB maar geen grip op krijgt, heet ultralage inflatie. Lagarde zelf noemde de cijfers. De inflatie in de eurozone lag tussen 1999 (de start van de euro) en 2008 (het begin van de kredietcrisis) op gemiddeld 2,3 procent. Daarna op slechts 1,2 procent. Dit ondanks „onconventioneel” monetair beleid om de inflatie op te hogen, waaronder de opkoop door de ECB van inmiddels 3.400 miljard euro aan staats- en bedrijfsschuld, waarmee de bank geld in de economie pompte.

Het is de hoogste tijd, vindt Lagarde, om de hele strategie van de ECB grondig door te lichten. De ECB is, in navolging van de Amerikaanse Federal Reserve, bezig met een evaluatie. „Hoe mooi je strategie ook is, af en toe moet je naar de resultaten kijken”, zo citeerde Lagarde Winston Churchill. De laatste keer gebeurde dat in 2003. Toen was de te hóge inflatie de grootste zorg.

Lagarde zal er een zware dobber aan hebben om de strategie aan te passen aan het lage inflatietijdperk, bleek tijdens de conferentie. En ook om het 25-koppige ECB-bestuur op één lijn te krijgen. Moet het inflatiedoel, bedacht in 2003, overboord? Moet de inflatie anders gemeten? Moet het minder gaan over inflatie en meer over de economie? Het zijn allemaal nog open vragen.

De economie, zo klonk het op de conferentie, is fundamenteel veranderd. Globalisering en digitalisering drukken de prijzen, onder meer omdat de concurrentie heviger is geworden. Zelfs toen vlak voor de coronapandemie de lonen begonnen te stijgen – iets wat normaliter leidt tot hogere prijzen – bleef de inflatie achter, zo merkte Lagarde op.

De Amerikaanse Fed, voor de ECB vaak een voorbeeld, heeft haar evaluatie inmiddels afgesloten en haar strategie aangepast. De Fed zal vanaf nu „voor enige tijd” inflatie gaan tolereren boven de 2 procent, om de jaren van lage inflatie te compenseren. Het idee hierachter is het verhogen van de verwachte inflatie bij het publiek. Volgens de economische theorie, die overigens omstreden is, leidt dit tot daadwerkelijke inflatie omdat mensen dan gaan consumeren om prijsstijgingen voor te zijn. De extra consumptie moet de prijzen opdrijven.

Lees ook: De monetaire legpuzzel wordt steeds lastiger

Ook zal de Fed minder snel de rente verhogen als de arbeidsmarkt krap is, omdat lage werkloosheid niet, zoals vroeger, quasi-automatisch leidt tot hogere lonen, en zo tot inflatie. Liever houdt de Fed de werkloosheid laag.

Fed-voorzitter Jerome Powell noemt de nieuwe strategie „het mikken op gemiddelde inflatie op een flexibele manier”. In de praktijk komt het erop neer dat het ultralage rentebeleid van de Fed nog jaren zal voortduren. Overschrijden inflatiedoel

Los van de vraag of de nieuwe Fed-strategie zal werken, kan de ECB die niet zomaar overnemen, stelden sprekers op de conferentie. Anders dan de ECB heeft de Fed een dubbel mandaat: prijsstabiliteit én maximale werkgelegenheid. Op basis daarvan kan de Fed werkloosheidsbestrijding een prominentere rol geven. Het ECB-mandaat kent alléén prijsstabiliteit als hoofddoel en dat ligt vast in het EU-verdrag. Werkgelegenheid is als doel secundair.

Lagarde wilde nog niet vooruitlopen op de conclusie van de evaluatie – daarover beslist het gehele bestuur – maar ze zei wel dat ze wil „overwegen” om, net als de Fed, het overschrijden van het inflatiedoel toe te staan. Ook leek ze te pleiten voor een inflatiedoel van simpelweg 2 procent: niet ‘onder, maar dichtbij’.

Maar hoezeer de centrale banken ook aan hun doelen sleutelen, onbeantwoord blijft de vraag of de instrumenten – negatieve rentes, massale opkoop van schuld – nog werken. Deze week bleek uit een studie van de Amerikaanse economendenktank NBER dat centrale bankiers het effect van hun opkoopbeleid op de inflatie vaak positief inschatten, maar dat academici vaak amper of geen effect waarnemen.

Om het nog ingewikkelder te maken: volgens sommige economen loopt het tijdperk van ultralage inflatie alweer op zijn einde, mede omdat wereldwijd, zelfs in China, de beroepsbevolking gaat krimpen. Dat zal leiden tot opwaartse druk op de lonen en – logischerwijs – tot inflatie. Of het waar is? Niemand die het weet. Maar in dat geval zouden de centrale banken met hun evaluaties en nieuwe strategieën achter de feiten aanlopen.

NRC Lunchkoers De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven