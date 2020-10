Krantenwijk

Apetrots vul ik als Amstelveense scholier, 50 jaar geleden, mijn fietstassen met de nieuwe prachtkrant. ‘Het’ Handelsblad NRC in de linkertas en ‘de’ NRC Handelsblad in de rechter. Het eerste exemplaar is met 32 pagina’s (64 op het huidige formaat) veel dikker dan zijn voorgangers: het Algemeen Handelsblad (voor de 020-lezers) en de Nieuwe Rotterdamse Courant (voor die uit 010). In mijn dorp is de tweede groep in de minderheid, dus helt mijn fiets naar links. Voor een beter evenwicht verwissel ik er af en toe een paar, tot woede (en zelfs opzegging) van sommige lezers. Ook al maakt het voor de inhoud geen moer uit.

