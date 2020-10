Komt Denk ook op voor Armeense Nederlanders?

Afgelopen weekend koos Denk een nieuw partijbestuur. Alle drie de bestuursleden hebben een Turkse achtergrond. Dat wilde Denk, omdat de achterban moeite zou hebben met partijleider Farid Azarkan, van Marokkaanse komaf. Om dat voor elkaar te krijgen moest het stemproces wel enigszins gemanipuleerd worden. Niet alle leden konden stemmen omdat ze niet in de zaal pasten. De partij had er eerder dit jaar nog voor gekozen om het stemmen online te doen, maar nu even niet.

Diversiteit is officieel een speerpunt van de partij. „Denk komt op voor de belangen van alle inwoners van Nederland”, meldt haar website. In werkelijkheid is de partij al jaren spreekbuis van Turkse nationalisten. Dat wordt er met een volledig Turks bestuur waarschijnlijk niet beter op.

Deze week opende Azerbeidzjan de aanval op de Armeense enclave Nagorno-Karabach, onder meer met hulp van ingevlogen Syrische huurlingen. Frankrijk en de VS riepen op het geweld onmiddellijk te staken. Hoe anders reageerde Turkije. „We staan volledig achter Azerbeidzjan, Armenië is de grootste bedreiging voor vrede in de regio”, verklaarde president Erdogan.

Omdat ik vloeiend Turks spreek, kon ik op sociale media goed volgen wat dat losmaakte bij veel Turken in Turkije. Daar heerste een ware oorlogsstemming. Turkije moest de tanden laten zien en de christelijke Armenen een harde les lezen, zo zou je het kunnen samenvatten.

Inclusie en diversiteit zijn in het Turkije onder Erdogan oneindig ver te zoeken. De Turkse etniciteit en taal, de islam en kritiekloos nationalisme zijn er de norm. Terwijl diversiteit ooit het wezen vormde van het Ottomaanse Rijk, waar Erdogan paradoxaal genoeg zo naar terugverlangt.

Wie in Turkije afwijkt van het dogma één volk, één geloof, één taal, deugt steeds minder; Armeniërs, Joden en Grieken voorop. Afgelopen zomer werd in de Istanbulse wijk Bakirköy de buitendeur van de Armeense kerk in brand gestoken. Niet lang daarna trok een man in het Istanbulse Kuzguncuk het kruis van een andere kerk. Vroeger leefden in die omgeving met name Grieken en later kwamen daar Sefardische Joden bij. Ze zijn bijna allemaal vertrokken of verjaagd.

Of er nou spanningen zijn in Nagorno-Karabach, een stemming over de Armeense genocide in een westers parlement, of buitenlandse kritiek op Turkije: er is voor nationalistische Turken altijd wel een aanleiding om zich af te reageren, nu op de Armenen. De Turkse politiek en media wakkeren die vijandigheid vaak aan. In de huidige berichtgeving over Nagorno-Karabach noemde het ministerie van geloofszaken de slachtoffers aan Azerbeidzjaanse kant „onze martelaren”.

Op sociale media bleef ik hangen bij videobeelden uit de buurt waar het Armeense patriarchaat gevestigd is, in de Istanbulse wijk Kumkapi. Een stoet van auto’s met wapperende Azerbeidzjaanse vlaggen trok er toeterend en schreeuwend doorheen. De politie deed niets. De Armeniërs hebben net zoals de Joden in Istanbul geleerd om zich stil te houden en zich zo onopvallend mogelijk te gedragen, al helemaal als ze een Armeense naam hebben. Mijn Armeense vrienden in Nederland vermeden al een tijd bezoek aan hun familie of huis in Istanbul, maar nu helemaal.

In Nederland gaat het niet anders. Die haat tegen Armeniërs, maar ook tegen Joden, zie je ook bij de derde generatie Turkse immigranten en wordt door ‘diversiteitspartij’ Denk niet bestreden en soms zelfs omarmd. Toen twee jaar geleden een paar Tweede Kamerleden met Turkse wortels de massamoord op Armenen in 1915 erkenden als genocide, werden zij bedreigd nadat Denk-leider Tunahan Kuzu hun namen had onthuld in een interview op de Turkse tv.

Ook deze week kregen mensen die een tegengeluid lieten horen rond de Armeens-Azerbeidzjaanse gevechten, de volle laag. Het Haagse GroenLinks-raadslid Serpil Ates kreeg een stortvloed van haatberichten omdat ze stelde dat de Armenen al duizenden jaren in Turkije wonen. Woedende Turks-Nederlandse twitteraars sommeerden haar een Armeense naam aan te nemen omdat zij hun „Turkse trots” beschadigde.

En ook ik kan met mijn Turkse voornaam nu al raden wat ik over me heen krijg zodra deze column is verschenen. Ik zal zoals bij eerdere beschouwingen over Turkije voor hoer en landverrader worden uitgemaakt en de hel zal nog te goed voor me zijn. Mijn Turkstalige vrienden zullen me een hart onder de riem steken. Net als al die Nederlanders die diversiteit zien als het aanvaarden van diverse meningen. Maar van wie ik geen enkele steun zal krijgen, is de zelfbenoemde diversiteitspartij Denk en haar achterban. De partij die zo hartstochtelijk opkomt voor „de belangen van alle Nederlanders”.

Aylin Bilic is ondernemer en publicist.