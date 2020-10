KLM bereikt op hoofdlijnen akkoord met grond- en cabinepersoneel

KLM heeft op hoofdlijnen een akkoord bereikt met vakbonden voor grondpersoneel en cabinemedewerkers over aankomende reorganisaties. Met de piloten is de luchtvaartmaatschappij het nog niet eens geworden. Dat heeft KLM donderdag laten weten. Vakbonden FNV en CNV making ook melding van de overeenkomst. De luchtvaartmaatschappij had uiterlijk tot 1 oktober om een plan voor de hervormingen in te dienen.

Topman van KLM Pieter Elbers presenteert het reorganisatieplan donderdag aan minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA). De hervorming is een voorwaarde bij het steunpakket ter waarde van 3,4 miljard euro om de coronacrisis te overleven. Het bedrijf moet de kosten met 15 procent terugbrengen. Daarbij zijn wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden onvermijdelijk.

Volgens CNV is er sprake van een „voorlopig akkoord”. Duidelijk is dat het meeste personeel voorlopig geen loonsverhoging krijgt. Alleen personeel dat minder dan fulltime werkt en minder dan modaal verdient, krijgt er nog 2,5 procent salaris bij. Wie meer dan anderhalf keer modaal verdient, krijgt volgens CNV een salarisverlaging. De bond spreekt van „een pijnlijk verhaal”. Volgens onderhandelaar Michiel Wallaard heeft CNV ingestemd met de versoberde arbeidsvoorwaarden uit „verantwoordelijkheidsbesef” en „bewustzijn van de omvang van deze crisis.”

Ontslagen

FNV meldt dat er ook afspraken zijn gemaakt over „een sterk verbeterde beëindigingsvergoeding bij boventalligheid”. KLM kondigde eerder aan 1.500 medewerkers te gaan ontslaan. FNV en KLM zijn verder overeengekomen dat ontslagen personeel de komende vijf jaar als eerste weer zal worden aangenomen als het beter gaat met het bedrijf.

KLM is bijzonder hard geraakt door de coronacrisis. Het leed in het tweede kwartaal van dit jaar een operationeel verlies van bijna een half miljard euro. De luchtvaartmaatschappij vervoerde in die periode nog slechts een half miljoen passagiers, waar dat er normaal gesproken 9 miljoen zouden zijn geweest. In de eerste drie maanden van het jaar verloor KLM 275 miljoen euro. De 3,4 miljard euro aan steun die KLM van de overheid hoopt te krijgen, bestaat uit een direct krediet van 1 miljard euro en 2,4 miljard euro aan garanties op leningen bij banken. Het kabinet moet eerst nog akkoord gaan met de reorganisatie.

Voor het cabinepersoneel is KLM op hoofdlijnen akkoord met vakbonden VNC en FNV Cabine. De afspraken over de grondmedewerkers heeft de maatschappij gemaakt met FNV Luchtvaart, CNV, De Unie, VKOP en NVLT. Met het cockpitpersoneel wordt nog onderhandeld.