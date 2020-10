‘Jezelf kunnen verdedigen is altijd handig’

Wie is Nasraddin Mouch (15) doet vmbo en zit op op thaiboksen. Zijn moeder is Nederlands, zijn vader Berber. Hij voelt zich meer aangetrokken tot de Marokkaanse cultuur.

‘Mijn twee oudste zussen hebben een Arabische Marokkaanse vader, mijn vader is Berber. De vader van mijn jongste broertje is Koerdisch. Hij komt uit Irak. Maar mijn broertje denkt dat hij Marokkaans is, omdat wij dat allemaal zijn.

„Onze moeder is Nederlands, maar ik voel me meer aangetrokken tot de Marokkaanse cultuur. Waarom weet ik niet. Dat is een gevoel, het spreekt me meer aan. Ik hou van Marokkaanse thee, van Marokkaans eten, ik gebruik Marokkaanse woorden.

„Een van mijn beste vrienden heet Milo. Hij is half Pools en half Surinaams. Hij voelt zich meer Surinamer. Dat is ook een gevoel. Milo en ik vertrouwen elkaar. Dat vind ik het belangrijkste in een vriendschap. Vertrouwen is niet hoog onder jongeren. Bij ons wel. Een geheim moet veilig zijn. Ik roddel niet over hem. Hij niet over mij.

„Ik help regelmatig bij de voedselbank. Ik vul de kratten en tassen met eten en deel die uit. Als mensen het niet kunnen dragen, doe ik dat. Ik heb ook twee winters geholpen om warme maaltijden uit te delen aan daklozen. Dat is een project van de moskee. In de islam wordt dat extra gewaardeerd. Je wordt er voor beloond, zeg maar. Ik vind het belangrijk om mensen te helpen die het minder hebben dan ik. Dat geeft me een goed gevoel.

„Ik denk dat dat door mijn moeder komt. Zij zat in het bestuur van de stichting waar de voedselbank bij hoort. Ze werd ziek en toen is ze daarmee gestopt. Toen ik klein was, ging ik al mee met haar naar een vluchtelingenkamp bij Den Haag waar mensen zaten die niet in Nederland mochten blijven. Ik speelde bordspelletjes met hen.

„Vaak kan je het niet aan iemand zien dat hij weinig geld heeft. Behalve als iemand dakloos is. Wij zijn ook niet rijk. Mijn moeder kan niet werken en zorgt voor mij en m’n boertje. We hebben wel genoeg eten maar extra dingen zijn lastig.

„Toch zit ik op fitness en op thaiboksen. Mijn moeder is ontzettend goed in het vinden van fondsen zodat we kunnen sporten en zo. Ik wilde op thaiboksen om wat harder te worden. Kickboksen vind ik ook leuk, maar bij thaiboksen zijn net iets minder regels. En je leert jezelf verdedigen, dat is altijd handig.

„Ik zit in het laatste jaar van het vmbo. Volgend jaar wil ik de kappersopleiding gaan doen. Ik heb allerlei open dagen bezocht met mijn moeder. Op school word je gestimuleerd om een technische opleiding te kiezen. Die vaklui zijn hard nodig, zeggen ze. Je kan werken in de haven, in de bouw, in fabrieken. Ik heb geprobeerd dat interessant te vinden, maar ik voel meer voor kapper. Pas toen ik bij de kappersopleiding ging kijken, en zag dat er veel meer jongens die keuze maakten, voelde ik me er goed bij.

„Ik werk liever dan dat ik naar school ga. Ik ken weinig mensen die met plezier naar school gaan. Als alle leraren de leerlingen met respect zouden behandelen, dan zou het beter zijn. Sommige leraren zeggen best negatieve dingen over Marokkanen, en dus ook over mij. Ik ben 1 meter 95, misschien roept dat ook agressie op. Of angst of zo. Laatst kreeg ik bijna ruzie met een man die langs mij fietste en me de hele tijd bleef aanstaren.

„Ik kom op straat eigenlijk nooit in de problemen. Je hebt van die jongeren die sensatie zoeken, ik vind dat dom. Ik heb liever dat iedereen goed met elkaar omgaat. Ik ben niet bang.

„Mijn broertje van zes heeft autisme en ADHD. Ik kan daar redelijk goed mee dealen maar soms botst het erg. Hij is snel geprikkeld. Als het niet gaat zoals hij wil, kan hij daar moeilijk mee omgaan. Hij gaat dan gillen en schreeuwen. Hij kan daar niets aan doen, maar ik vind het wel lastig. Zeker als het vaak gebeurt. Meestal ga ik dan naar mijn kamer en doe ik de deur dicht.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 oktober 2020