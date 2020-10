Carla Dik-Faber stopt: ‘Ik wil mijn leven terug’

Op een zaterdag in augustus zou Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) gaan zorgen voor haar dementerende vader. Dan kon haar moeder een keer het huis uit, fietsen. En toen was er in de coalitie bedacht dat ze moesten overleggen over de arbeidsmarktomstandigheden in de zorg, dezelfde middag nog. Carla Dik-Faber dacht eerst, zegt ze: „Zak er maar in.”

Daarna zat ze toch met haar iPad op schoot te vergaderen, op zolder in het huis van haar ouders. Haar moeder bleef thuis.

Drie dagen later was ze met de andere Kamerleden van de ChristenUnie en hun medewerkers in Elspeet voor hun ‘fractiedagen’ en vertelde ze aan politiek leider Gert-Jan Segers dat ze na de verkiezingen van maart 2021 zou stoppen als Kamerlid.

In juni had ze zich nog aangemeld als kandidaat voor de Tweede Kamer. Ze had, zegt ze in een vraaggesprek op het Binnenhof, tegen de selectiecommissie van de ChristenUnie gezegd dat ze op een verkiesbare plaats wilde komen: dus in de top vijf. Ze is al sinds 2012 Kamerlid, ze doet het woord over zorg, medische ethiek, landbouw, klimaat, wonen. Aan de commissie had ze uitgelegd waarom ze, vond ze zelf, zo’n hoge plek verdiende. „Toen ik wegging dacht ik: dit is niet oké. Ik had willen zeggen: zet mij maar op de plek waarvan jullie denken dat ik van nut kan zijn voor de partij. Maar ik was, denk ik nu, mijn twijfel aan het overschreeuwen.”

De dag voor dat gesprek had ze tot ’s nachts een debat over het coronavirus, zoals bijna elke week. En het was net voor het zomerreces. Dat ze ook in het reces druk zou zijn met overleg over het virus, wist ze. Ze hoopte op één week vakantie, ze had met haar gezin een huisje gehuurd in Oostenrijk. „Maar ik liep met mijn telefoon in de hand door de bergen.”

Het is niet zo, zegt ze een paar keer, dat ze niet hard wil werken. „Het is al heel lang heel druk, we hebben een kleine fractie en zitten in de coalitie. Het betekent dat je heel veel kunt bereiken. Ik doe dit met hart en ziel.”

Waarom stopt u dan toch?

„Laatst had ik in mijn kerk een gesprek met een vrouw. Ze begon over stikstof en zei dat ‘die boeren’ er wel ‘heel gemakkelijk van afkwamen’. Op een familiebijeenkomst ging het over het CBR en dat het zo lang duurt voordat je als oudere je rijbewijs kon verlengen. Ik hoorde: ‘Daar moeten ze in Den Haag eens wat aan doen.’ En ze bedoelden míj. Dat wil ik niet meer. Ik wil weer gewoon iemand zijn van de familie, en in de kerk een zuster in het geloof. Ik wil mijn leven terug.”

Vindt u dat er te veel wordt gevraagd van politici?

„Ik zie veel wantrouwen tegen de overheid, de redelijkheid is vaak ver te zoeken. Maar mensen vinden ook dat politici hun problemen moeten oplossen. Het is een gekke tegenstrijdigheid en ik ben geen socioloog, ik kan het niet duiden. In de zomer had ik in Overijssel een gesprek met een groep boeren en ik kreeg gewoon hup, alsjeblieft, een heel pakket problemen overhandigd.”

Wat zegt u dan?

„Dat wij als ChristenUnie naast de boeren staan en hen willen helpen door kringlooplandbouw. Maar dat we in een coalitie ook compromissen moeten sluiten.”

Dan denken zij: ja, daar hebben we wat aan?

„Mensen willen heel graag dat je hun problemen oplost en dat begrijp ik. Maar ik vond het een heel moeilijk werkbezoek. En ik zie wel dat de politiek dit zelf versterkt. Dan heb je iets waar media over berichten en dan komen wij met moties, nieuwe regels. Alsof wij het echt allemaal kunnen oplossen.”

In de kabinetsformatie van 2017 leek het er nog op dat medische ethiek het moeilijkste thema zou worden voor Rutte III: D66 wilde dat er een wet kwam die regelde dat gezonde mensen euthanasie kunnen krijgen als ze hun leven ‘voltooid’ vinden, de ChristenUnie is daar fel tegen. De uitkomst van de onderhandelingen was dat D66-Kamerlid Pia Dijkstra met zo’n wetsvoorstel zou wachten tot er onderzoek was gedaan naar de groep mensen voor wie de wet was bedoeld. Dat onderzoek duurde lang, de wet van D66 zal deze kabinetsperiode niet meer worden behandeld.

U zei eerder in NRC dat er een eind moest komen aan het politieke gevecht over medische ethiek, u wilde koffie drinken met Pia Dijkstra. Heeft u dat gedaan?

„Ja.”

En?

„Het was een goed gesprek. Maar we worden het niet met elkaar eens. Wat ik ingewikkeld vind als ik met haar praat, en ook met anderen, is dat je al heel snel te horen krijgt: jij denkt zo omdat je christen bent. Dan ben je in de hoek gezet.”

Was dat zoals het ging bij de koffie met Pia Dijkstra?

„Dat weet ik niet meer. Het stond pas wel weer in een interview met haar in de Volkskrant: ‘Als je zelf vindt dat iets niet kan vanuit jouw religieuze overtuiging, werp dan geen blokkade op voor die mensen die het wel willen.’ Dan denk ik: o ja, daar is-ie weer. Als je als christen ergens tegen bent, mag je niet meer meepraten.”

Dijkstra en u verlaten nu allebei de politiek. Wat gaat u doen?

„Een paar jaar geleden ben ik met anderen een beweging begonnen die GroenGelovig heet. Daar wil ik meer in gaan doen, dichter bij mensen. Laatst ben ik op een zaterdag op pad gegaan met een natuurorganisatie voor de World Cleanup Day, we zijn een wijk gaan schoonmaken. Als Kamerlid heb ik samen met collega’s voor elkaar gekregen dat er statiegeld komt op kleine flesjes en blikjes. Maar het is ook nodig dat iemand met een prikker al die blikjes en flesjes van de straat haalt.”

