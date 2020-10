‘Ik kwam op een afdeling terecht met 24 moordenaars’

Arend van Dam haalt een aantekeningenboekje tevoorschijn. Hij wijst naar de werktitel: ‘De welkomelingen’, hij had een lijstje namen en een uitgangspunt: ‘Verhalen over mensen die zich door de eeuwen heen thuis voelden op het stukje grond dat we Nederland zijn gaan noemen’. „Ik dacht: je weet nooit, en dan moet je er toch een beetje klaar voor zijn.”

Net op tijd: een halfjaar later werd hij gevraagd het Kinderboekenweekgeschenk te schrijven. Met De diamant van Banjarmasin publiceert Van Dam (1953), sinds 1989 actief als kinderboekenschrijver, zijn 123ste kinderboek. Zijn oeuvre bestaat uit een hoge stapel leren-lezen-boekjes, maar het bekendst zijn de bundels met geschiedenisverhalen. Van de evergreen Lang geleden… (2006) is net de 28ste druk verschenen.

We zitten in een café in zijn woonplaats Breda en hij slaat het boekje dicht. „Er was al doorgesijpeld dat het thema dit jaar ‘geschiedenis’ zou zijn, dus mensen stootten me aan: ‘Dat is wat voor jou!’, maar het werd november, ik rekende nergens meer op. Toen het verzoek kwam, moest dit het worden.”

Het Kinderboekenweekgeschenk begint ook met een hoofdstuk dat ‘Het aantekeningenboekje’ heet, over de jonge Arend. Over hoe hij met een vriendje in zijn vaders vrachtwagen zat en het vriendje vertelde dat hij geen vader meer had, en Arend een steekje jaloezie voelde. Plots was het vriendje iemand geworden met een verhaal, een geschiedenis. „Ik voelde me een jongetje zónder groot verhaal – mijn verhaal was veel te klein. Ik was toen al wezenloos gek van iemand als Albert Schweitzer, de zendeling en muzikant die naar Afrika ging om daar een ziekenhuis te bouwen – zó’n groot verhaal.”

Daarmee begint nu het boek, maar uw uitgangspunt was: mensen die ooit naar Nederland gemigreerd zijn?

„Ja, maar geschiedenis begint toch bij jezelf. Ik wilde eigenlijk beginnen met een verhaal van een Syrische vluchteling, maar dat is niet gelukt. Misschien ook maar beter, want ik vond het benauwend om het onderwerp migratie meteen in dat licht te zetten. Dat was niet het enige verhaal dat ik wilde vertellen.”

Het werd een vrij losse opeenvolging van verhalen over mensen die ooit in Nederland gewoond hebben, over hun afkomst, hun familie. Van Anton de Kom tot Amalia van Solms en een diamant uit een Indische oorlogsbuit. Hoe kwam u tot deze selectie?

„Tja, hoe selecteer ik? Ik heb altijd wel lijstjes – zo kwam Anton de Kom meteen bovendrijven; hij paste hier naadloos in. Verder is het een kwestie van voor de boekenkast gaan staan en bedenken: wat zijn alle nog niet vertelde verhalen? Specifieker is het niet, want ik vind eigenlijk álles aan geschiedenis leuk. Een egyptoloog verdiept zich steeds weer in Egypte, maar weet dan misschien niets van Griekse mythologie of de geschiedenis van Amerika. Zonde! Ik specialiseer me in niks, want dat is me veel te benauwend.”

U zoekt liever steeds andere verhalen op.

„Ja, het is een soort reislust. En interesse in anderen. Ik kom uit een christelijk nest en ik herinner me dat ons op school zendingsverhalen verteld werden, die zóóg ik op, maar de zendeling verdween voor mij dan algauw naar de achtergrond. Ik was bezig met: wie zijn die mensen die daar al wonen, hoe voelen die zich? Was ik maar een indiaan! Dat is lezen toch ook: ik, uit mijn veilige nest, las Alleen op de wereld en wilde niets liever dan die eenzame Remi zijn, die zo verlangt naar een veilig nest. Mijn verlangen ging totaal de andere kant uit.”

Dat is het verlangen van een lezer; hoe werd dat het verlangen om te schrijven?

„Dat begon pas toen ik vader werd – je weet wat mijn eerste boek was? Een beetje zwanger, een handboek voor vaders, uit 1983. Ik zag overal moederboeken, maar vaderschap werd nauwelijks benoemd en ik dacht: dat verhaal moet ook verteld. Dat ben ik gaan schrijven en dat boek heeft het best goed gedaan, ik heb wel een neus voor wat er nog niet is.”

Hoe kwam u daarvandaan bij geschiedeniskinderboeken uit?

„In de jaren tachtig werkte ik in de drugshulpverlening met veel Surinaamse en Antilliaanse collega’s en tegen Sinterklaastijd voelde ik bij hen ongemak. Dat een van hen een kind in de bus hoorde zeggen: ‘Mama, zal ik die Piet vragen of hij pepernoten bij zich heeft?’ Ik ben toen eens in de oorsprong van de Sinterklaastraditie gedoken – hoe komen we toch bij die tradities? Ik was verbijsterd. Dat een schrijver genaamd Jan Schenkman dat Sinterklaasverhaal bij elkaar gescharreld had, en dat wij zijn verzinsel decennia later als hét onomstotelijke verhaal beschouwen! Ik realiseerde me: als je teruggrijpt op de geschiedenis of traditie, hangt het er maar net vanaf op welk moment je begint te vertellen. Was het Sinterklaasverhaal van vijftig jaar vóór Schenkman blijven hangen, dan hadden we nu mannetjes met horentjes gehad die sommige mensen per se niet kwijt wilden.”

Dus dat doordrong u ervan…

„Dat geschiedenis niet statisch is, maar aldoor in beweging is.”

Dat gaf u misschien wel het sterkst weer in ‘De reis van Syntax Bosselman’, uw boek over de slavernij. Daarin twijfelt u tussen de geschiedenis door hardop aan het verhaal dat u vertelt.

„Dat kwam: ik kreeg in een afstudeerscriptie een veeg uit de pan, dat ik in Lang geleden… het verhaal van de slavernij wel erg versimpeld had. Namelijk: dat ze in Nederland niet wisten hoe erg het was. Daar had ze een punt, dat lag anders, dus ik dacht: als ik dat recht kan zetten, moet ik dat doen. Zo ontstond Syntax Bosselman: daar kon ik het verhaal van een Surinaamse slaaf vertellen, én dat van Jan Pieterszoon Coen, én dat van ons in het heden. Ik kon laten zien hoe de geschiedenis niet maar één verhaal is, omdat er verschillende perspectieven zijn. Mijn taakopvatting als schrijver is: de andere kant van het verhaal vertellen.”

Die andere kant zocht u ook voor uw nieuwe boek ‘De gijzelaar en de bastaard’, over de eerste zoon van Willem van Oranje, die opgesloten zat in Spanje om zijn vader te chanteren?

„Ja, machtig interessant, de Oranjes – al die familieverhalen, al die menselijke beslissingen en huwelijken hebben invloed gehad op hoe Nederland nu is ingericht. Ik dacht bij Willem van Oranje: wat zou de andere kant van zijn verhaal zijn? Toen kwam ik deze verloren zoon Filips Willem tegen. Die ongeveer uit de geschiedschrijving verdwenen is, omdat hij geen onderdeel van het grote Oranje-verhaal werd.”

Het is ook een verhaal over een zoon die aan zijn lot overgelaten wordt door de generatie boven hem en die zich daartegen verzet. Is dat een fascinatie van u?

„Eh, ja, misschien? Nu je het zegt.”

Ik vraag het omdat u zelf ook een andere richting heeft gekozen: u bent uit de strenge christelijke omgeving van Maassluis vertrokken.

„Ik heb lang gedacht dat ik het vrachtwagenbedrijf van mijn vader zou moeten overnemen, als enige zoon, maar ik ben helemaal niet handig. En ik wilde weg uit de benauwenis van Maassluis – ik herinner mezelf als een somber jongetje en ik geef daarvoor de schuld aan het christelijk geloof, dat met boete en zonde was ingevuld. Daar wilde ik graag vandaan, dus ik ging naar de sociale academie in Baarn. Om ‘iets met mensen’ te doen. Ik was mateloos geboeid door criminaliteit, heb er scripties over geschreven. Ik heb ook een tijdje zelf in de gevangenis gezeten, twee maanden, in Canada.”

Pardon?

„Ja, vrijwillig, ik wilde eens ervaren hoe dat was. Het was de strengste gevangenis van Canada en ik kwam op een afdeling terecht met 24 moordenaars, voor wie ze een soort ‘patiënt-patiënt-therapie’ hadden bedacht. Namelijk: je stopt die 24 op één afdeling en dan zoeken ze het daar maar zo’n beetje uit.”

En daar zat u tussen?

„Ja, in één ruimte, ’s nachts lagen de matrassen mannetje aan mannetje, we deelden één wc’tje. Ik ben in die ruimte 21 geworden.”

Wat was dat voor tijd?

„Het was heftig. Nu zou zo’n experiment niet meer kunnen – maar toen, jaren zeventig, was het ook bijvoorbeeld de richting die de drugshulpverlening op ging. Je had mensen die zeiden: die mensen kunnen geholpen worden, maar dan moet je dat samen aangaan, met echt commitment. Dwang én vertrouwen.”

U werd deel van de therapie? Hoe was dat?

„Je gaat écht praten en dan valt er iets weg, een scheiding: dat ik aan de goede kant sta en zij aan de slechte kant. Er zaten daar vaders die hun kinderen gedood hadden. Met zoiets kon ik me moeilijk identificeren, maar dan komen daar andere verhalen bij, en dan ga je op een gegeven moment voelen: wat jij hebt gedaan, dat heb ik ook in me. Want dat is iets wat een mens kan doen, en die mens hadden we allemaal kunnen zijn. Beangstigend.”

Is daar de schrijver wakker geworden, die zich inleeft in de ander?

„Dat zou wel kunnen, ja. Misschien heeft dat wel te maken met mijn verlangen om het verhaal van de ander te leren kennen. Of nog sterker: het besef dat je deel kunt uitmaken van elkaars verhaal.”

Gaat het Kinderboekenweekgeschenk daar in zekere zin misschien ook over?

„Ik heb gedacht: dit is een eenmalige kans, mijn bereik is groter dan ooit, dus: waar sta ik voor? Wat wil ik kinderen écht meegeven? Dat is dat elk kind in Nederland zich welkom voelt. Het benauwt me als er gezegd wordt: dít is wat Nederland is, zó is onze cultuur, deuren dicht. Dat is een ahistorische benadering van wat een land, een cultuur is. Er is altijd invloed van buitenaf geweest, wij komen óók ergens vandaan. We zijn allemaal ooit de ander geweest.”

Arend van Dam (Maassluis, 1953) was maatschappelijk werker voor hij in 1989 debuteerde met zijn eerste kinderboek, over gekleurde Pieten. Sindsdien schreef hij tientallen kinderboeken met verhalen uit de (wereld)geschiedenis. Zijn succesvolste boek, Lang geleden… (2006) kreeg een Zilveren Griffel, net als De reis van Syntax Bosselman (2018), dat ook werd genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs.



Arend van Dam: De diamant van Banjarmasin. CPNB, 96 blz. Gratis bij besteding van € 10 aan kinderboeken. De diamant van Banjarmasin. CPNB, 96 blz. Gratis bij besteding van € 10 aan kinderboeken. Arend van Dam: De gijzelaar en de bastaard. Van Holkema & Warendorf, 270 blz. € 15,99

NRC Opvoeden De beste opvoedstukken en tips voor kinderen, jongeren en hun (groot)ouders Inschrijven