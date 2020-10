Hij was de ambassadeur voor de definitieve genezing van hiv

De Amerikaan Timothy Ray Brown stond bekend als „the Berlin patient” – de man die wonderbaarlijk genas van hiv dankzij een stamceltransplantatie die hij in 2007 onderging voor de behandeling van leukemie. Bij wijze van experiment koos hematoloog Gero Hütter van Charité in Berlijn uit 267 geschikte donoren er een met de zogeheten CCR5delta32 mutatie. Dat is een natuurlijke variatie in het DNA die beschermt tegen hiv-infectie. Op die manier zou hij in één klap bevrijd zijn van kanker én van hiv. Het lukte na twee zware transplantaties. In 2009 werd Brown door zijn artsen hiv-vrij verklaard en daardoor hoefde hij nooit meer virusremmers te slikken.

Brown werd het levende bewijs dat het mogelijk was hiv definitief uit iemands lichaam te verdrijven. Maar dit voorjaar kwam de leukemie terug, en dit keer was er weinig tegen te doen. Brown overleed dinsdag thuis in Palm Springs, Californië, in het bijzijn van vrienden en zijn partner Tim Hoeffgen.

Timothy Brown kreeg in 1995 te horen dat hij seropositief was, nadat hij na wat omzwervingen in Europa in Berlijn was neergestreken, waar hij werkte als vertaler en barman. Twaalf jaar later werd hij getroffen door acute lymfatische leukemie, wat tot een rigoureuze stamceltransplantatie noopte. Het nieuws over zijn genezing ging rond op medische congressen, waar hij „The Berlin Patient” werd genoemd. In 2011 verbrak hij doelbewust zelf de anonimiteit: om de wereld te laten zien dat hiv te genezen is.

„Die stap heeft zijn verdere leven bepaald”, zegt Mark Vermeulen, directeur van het Aidsfonds in Amsterdam, die Brown twee keer ontmoet heeft. „Hij werd de ambassadeur voor de definitieve genezing van hiv”, vertelt Vermeulen. „Dat is enorm belangrijk geweest. Je kon het niet alleen lezen in medische artikelen, maar hier stond het bewijs voor je: je kon hem echt aanraken!”

Hoewel een beenmergtransplantatie zo risicovol is dat het niet geschikt is om iedere hiv-geïnfecteerde mee te behandelen, heeft dit voorbeeld wel de wetenschappelijke belangstelling gewekt om op andere manieren het virus uit het lichaam te krijgen. „Omdat Timothy Brown de enige was die zo genezen was, heeft hij zich ook vaak eenzaam gevoeld”, zegt Vermeulen. „Daarom was het voor hem een enorme opsteker toen vorig jaar een vergelijkbare London Patient bleek te bestaan, die zich bekend maakte als Adam Castillejo. Het is fijn dat hij dat nog heeft meegemaakt.”