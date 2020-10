Het dorpje aan de Rotte werd wereldhaven en is een groot museum waard

Het is een treurig bericht dat het Museum Rotterdam met sluiting wordt bedreigd. (Wethouder: Museum Rotterdam moet dicht, 23/9). In de discussie is al een vorm van samenwerking met het Wereldmuseum en het Maritiem Museum gesuggereerd, vergelijkbaar met het MAS (Museum aan de Stroom) in Antwerpen. Dat is een museaal maar ook historisch inhoudelijk voortreffelijk en makkelijk uitvoerbaar concept, mits het een stap verder gaat dan het MAS, waar de musea gezellig samen in een mooi gebouw op een schitterende plek zitten, maar inhoudelijk nauwelijks geïntegreerd zijn.

Henk Slechte is historicus en was hoofd collecties bij het Maritiem Museum, Rotterdam.

De geschiedenis van de Rotterdamse scheepvaart en scheepsbouw en die van door Rotterdamse schepen bezochte verre landen en volken zijn onmisbare onderdelen van de geschiedenis van Rotterdam dat zich, dankzij zijn wereldwijde scheepvaart, heeft kunnen ontwikkelen tot een wereldhaven. Zo is de Rotterdamse Admiraliteit, ook wel Admiraliteit van de Maeze genoemd, de oudste van de ooit vijf Nederlandse Admiraliteiten. Hij dateert uit de Tachtigjarige Oorlog en beschikte sinds het einde van de 16de eeuw over een eigen werf, waar schepen voor ’s lands vloot werden gebouwd. Rotterdam was ook een van de zes Kamers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie die een bewindhebber leverde voor de Heren XVII – in de 17de en 18de eeuw het bestuur van de belangrijkste handelscompagnie van de Republiek.

Landverhuizers en migranten

Rotterdam was overigens al voor de oprichting van de VOC een belangrijke havenstad, omdat in 1585 na de blokkade van de Schelde door de Spanjaarden veel Zuid-Nederlanders naar Rotterdam vluchtten, waarbij ze veel kennis en kapitaal meenamen. De ontwikkeling als internationale havenstad kreeg een vervolg in de 19de eeuw, toen Rotterdam een hoofdrol ging spelen in het passagiersvervoer over de Atlantische Oceaan, met onder meer de Holland Amerika Lijn. Rotterdam was toen ook een belangrijk knoop- en vertrekpunt voor de honderdduizenden Europeanen die in de tweede helft van de 19de en het begin van de 20ste eeuw als landverhuizers vertrokken, met bestemmingen van Noord-Amerika tot Nieuw-Zeeland. Later werd de stad ook een eindbestemming voor vele migranten wereldwijd. De Nieuwe Waterweg en de ondernemingslust en visie van de reders en bestuurders hebben van Rotterdam de belangrijkste havenstad van Nederland gemaakt, en een van de belangrijkste van de wereld.

Lees ook: Het museum is dood, leve het museum

De ruimtelijke, maritieme, economische, sociale en bestuurlijke geschiedenis van Rotterdam kan alleen museaal compleet verteld en getoond worden als de geschiedenissen van de scheepvaart en van de contacten met de landen waar de Rotterdammers naartoe voeren elk onderdeel van het verhaal zijn. De rijke en gevarieerde collecties van de musea lenen zich daar voortreffelijk voor. Daarbij zou ook het in 1960 opgerichte Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) betrokken moeten worden, de archeologie dus.

Geen verzameling derhalve van drie musea in één gebouw maar één geïntegreerd museum waarin kenners van de stadsgeschiedenis, maritieme historici, etnologen en liefst ook archeologen samen laten zien hoe het dorpje Rotterdam dankzij de aanleg van een dam in de Rotte uitgroeide tot een van de belangrijkste wereldhavens. Met een steeds aan nieuwe kennis en verworven objecten aangepaste semipermanente opstelling en thematische tentoonstellingen met wisselende accenten, is dat een historisch veelzijdig museum dat veel Rotterdammers en niet-Rotterdammers zal boeien.

De wethouder moet beseffen dat zo’n museum een grote meerwaarde heeft voor Rotterdam, als museumstad maar ook als trekpleister voor toeristen. Er is dan natuurlijk ook maar één naam denkbaar: het Museum Rotterdam!