‘Gevoelige informatie kinderen blootgelegd door datalek jeugdinstelling’

Door een fout van jeugdzorginstelling Kenter Jeugdhulp zijn de dossiers van kinderen met daarin zeer gevoelige informatie gelekt. Dat meldt RTL Nieuws donderdag op basis van onderzoek. De dossiers bevatten de volledige namen van de betreffende kinderen en zeer persoonlijke informatie, zoals mogelijk drugsgebruik, problemen op school en psychische aandoeningen. Het is niet bekend van hoeveel kinderen de gegevens gelekt zijn. Ook zou RTL toegang hebben gekregen tot alle zorgpolisgegevens van Nederlandse verzekerden.

Kenter Jeugdhulp, dat vroeger Jeugdriagg heette, heeft zijn oude site bij de naamsverandering in 2015 niet goed afgesloten. De oude website ging drie jaar na de naamsverandering offline. In plaats van dat Kenter Jeugdhulp de domeinnaam verlengde, kon iedereen deze overkopen. RTL Nieuws deed dat en kreeg daarmee ook toegang tot alle aan de domeinnaam gelinkte e-mailadressen. Daar kwamen nog e-mails met gevoelige informatie binnen, waaronder mails van ouders, psychologen en medische dossiers.

Menselijke fout

RTL heeft een aantal van deze mails steekproefsgewijs geopend, de rest verwijderd en de mailboxen voor publicatie van het onderzoek teruggegeven aan Kenter Jeugdhulp. „Zo’n datalek kan consequenties hebben die hen de rest van hun leven achtervolgen”, zegt hoogleraar digitale kinderrechten Simone van der Hof tegen RTL.

RTL kreeg door informatie uit het lek bovendien toegang tot de database van het zorgcommunicatiesysteem Vecozo. Daarin staan de volledige namen, woonadressen en burgerservicenummers van alle Nederlandse verzekerden. Ook is in die database te zien wie welke zorgverzekering en aanvullende pakketten heeft.

Kenter Jeugdhulp stelt in een reactie „zeer geschrokken” te zijn over de toegang die RTL wist te krijgen tot de oude domeinnaam en gegevens van patiënten. Volgens de organisatie was het datalek het gevolg van een „menselijke fout”. De gevoelige gegevens zouden enkel in handen van RTL terecht zijn gekomen.