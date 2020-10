Europese Commissie zet juridische stappen tegen VK wegens Brexit-wet

De Europese Commissie neemt juridische maatregelen tegen het Verenigd Koninkrijk door een zogeheten inbreukprocedure te beginnen. Aanleiding is het omstreden wetsvoorstel van de regering van premier Boris Johnson van eerder deze maand, die mogelijk vorig jaar gemaakte afspraken over de Brexit met de Europese Unie op het spel zet. Dat heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen donderdag in een persconferentie bekendgemaakt. Het Britse wetsvoorstel schendt volgens de Commissie het internationaal recht.

De inbreukprocedure begint met een brief van de EU aan het Verenigd Koninkrijk, die de Britse regering om opheldering vraagt over afspraken die worden geschonden in de zogeheten United Kingdom Internal Market Bill. Het antwoord moet binnen een maand komen en als dit onbevredigend is, kan de Commissie een soort aanmaning uitsturen. Uiteindelijk kan een inbreukprocedure eindigen bij het Europese Hof van Justitie. Von der Leyen noemde de wet in „zijn aard een schending van de verplichting tot goede trouw” die in de huidige Brexitafspraken was vastgelegd.

De Britse regering heeft aan de BBC laten weten „te zijner tijd” op de brief uit de inbreukprocedure te reageren. Ook wijst de regering nogmaals op de eigen motivering voor het wetsvoorstel, namelijk het beschermen van de interne markt van het Verenigd Koninkrijk na de Brexit. „We hebben duidelijk uiteengezet waarom we de maatregelen invoeren”, aldus een woordvoerder.

Beperkte schendingen

Johnson stelde de wet eerder deze maand voor. Deze moet alle landen binnen het VK dezelfde handelsregels geven na de Brexit, maar maakt daarmee ook een einde aan afspraken met de EU over de Ierse grens, zoals over controles op handel tussen Noord-Ierland en de rest van het VK. Volgens critici gebruikt Johnson de wet om de druk op de Europese Unie op te voeren in de Brexitonderhandelingen. De Commissie eiste eerder dat de regering-Johnson problematische delen uit de wet voor 1 oktober zou intrekken en dat is niet gebeurd, aldus Von der Leyen.

Johnson zette vorig jaar zelf zijn handtekening onder de Brexitafspraken die het wetsvoorstel nu op het spel zet. De Britse minister Brandon Lewis, die over de Noord-Ierse kwestie gaat, gaf eerder toe dat het wetsvoorstel tegen het internationaal recht ingaat. Volgens hem waren die schendingen echter „specifiek en beperkt”.

Het Britse Lagerhuis heeft de omstreden wet eerder deze week aangenomen, maar deze wordt pas definitief als ook het Hogerhuis instemt. De wet zal daar vermoedelijk op meer weerstand stuiten, aangezien Johnson daar geen meerderheid heeft. Het is nog niet bekend wanneer het Hogerhuis zal stemmen.

