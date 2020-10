Het fantastische verhaal van een Hollandse piraat in Marokko

Abdelkader Benali geniet duidelijk van de gedachte: grote kans dat zijn voorouders piraten waren. Op de radio vertelde hij afgelopen zondag wat hij tegenwoordig tegen zijn dochter zegt, als ze niet goed luistert: ‘Hou eens op met dat piratengedoe.’

Zondag begon de maand van de geschiedenis en Abdelkader Benali schreef het essay daarvoor, Reizigers van een nieuwe tijd. Het is een fantastisch verhaal dat slechts weinig mensen in Nederland zullen kennen. Maarten Tromp, Michiel de Ruyter, Piet Hein, dát zijn zeehelden die iedereen kent. Maar wie heeft er ooit gehoord van Jan Janszoon?

Jan Janszoon was een Nederlandse piraat in Marokkaanse dienst, zoals de ondertitel van het boekje luidt. Een zeeheld? In ieder geval was hij geen slechterik pur sang.

Benali vermengt het verhaal over Jan Janszoon met zijn persoonlijke levensgeschiedenis. Hij laat zien dat gelukszoekers niet altijd van het zuiden naar het noorden trokken, maar ook in omgekeerde richting. Zijn verhaal begint in de Rifstreek bij Ighazzazzen, zijn geboortedorp, waar de strandjes zijn omringd door ‘pokdalige inhammen en spelonken’. Tot in de negentiende eeuw was dit het jachtgebied van de Riffijnse piraten, schrijft hij. ‘Ik ken het gebied goed. Hier zwom ik als jochie en hier rustte ik uit op het strand.’ Maar over zijn voorouders wist hij niet veel.

Niet ver van het dorpje, ontdekt hij, kwam Boabdil aan land, de laatste moslimheerser van Spanje die in 1492 uit Granada verdreven werd. Tachtig jaar later werd Haarlem, de stad van Jan Janszoon, belegerd door de Spanjaarden. Daar bloeide de scheepsbouw op dat moment.

Jan Janszoon werd kaper, iets wat niet zo illegaal was als het nu klinkt. De overheid gaf ‘kaperbrieven’ af: in ruil voor een commissie mocht een koopvaardijschip buitenlandse schepen overvallen en de buit te gelde maken. De kaperbrief was ‘een goedkope en efficiënte manier om de Spanjaarden op zee te bestrijden’. Totdat het Twaalfjarig Bestand in 1609 hier een einde aan maakte.

Besnijdenis

In de Haarlemse herbergen heeft Jan Janszoon waarschijnlijk de verhalen gehoord over kapers die onder Turkse vlag verder gingen met hun praktijken. Hij besluit ook zijn geluk te gaan beproeven en tuigt een kleine hulkboot op voor een expeditie naar de Canarische Eilanden, buiten het zicht van de Republiek. Maar bij Lanzarote loopt de boot vast. Hij wordt opgepikt door Soliman Reys, een Hollander die moslim is geworden en in Algiers fortuin gemaakt heeft. Jan Janszoon volgt zijn voorbeeld.

De Spanjaarden worden in de zestiende eeuw uit Algiers verdreven door de broers Hayredinne en Oruj Barbarossa, kinderen van een moslimvader en een Grieks-orthodoxe moeder. ‘De Watergeuzen onder de moslims’, noemt Abdelkader Benali hen. Algiers groeit uit tot piratenstaat, en Hollandse zeevaarders als Janszoon zijn er welkom vanwege hun kennis en kunde. Met zeilen in plaats van galeislaven kunnen ze grote afstanden afleggen.

In 1623 verhuist Jan Janszoon naar Salé. Als Moerad Raïs schopt hij het tot admiraal van de piratenstaat. Zijn strooptochten voeren hem zo ver als Ierland en IJsland. Jan Janszoon laat zich zelfs besnijden. Maar hij vergeet zijn afkomst niet. Als de Staten-Generaal vragen of hij kan helpen een bemanning vrij te krijgen antwoordt hij ‘direct dat hij zich tot aan zijn dood voor het vaderland zal inzetten’.

De Tachtigjarige Oorlog, de Reconquista, de Spaanse Burgeroorlog, de komst van gastarbeiders uit Marokko in de twintigste eeuw – Benali vermengt het allemaal tot een heerlijke geschiedenisles, waarin identiteit niet altijd is wat het lijkt. ‘Renegaten als Jan Janszoon’, schrijft hij, ‘tonen dat identiteit fluïde is als het onstuimige water waar ze op voeren’.



Abdelkader Benali : Reizigers van een nieuwe tijd. Jan Janszoon, een Nederlandse piraat in Marokkaanse dienst. : Reizigers van een nieuwe tijd. Jan Janszoon, een Nederlandse piraat in Marokkaanse dienst. De Arbeiderspers, 64 blz. € 3,99 ●●●●●

NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 oktober 2020