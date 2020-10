PSV plaatst zich voor groepsfase Europa League na winst op Rosenborg

Vooral dankzij een relatief onbekende en transfervrij aanvaller van 33 jaar heeft PSV de groepsfase bereikt van de Europa League. Eran Zahavi verruilde amper anderhalve week zijn Chinese club Guangzhou R&F voor een avontuur in Eindhoven. De 54-voudige international van Israël moest even wachten op de vereiste speelvergunning, maar kon donderdag in Noorwegen zijn debuut maken voor de Brabantse ploeg. Zijn ouverture in Trondheim verliep glansrijk.

Mede door een goal van Zahavi won PSV met 2-0 van Rosenborg BK, waardoor de Eindhovenaren vrijdag met Feyenoord en AZ mogen meeloten voor de groepsfase van de Europa League. De ervaren nieuwkomer verzorgde na een uur de assist bij de tweede treffer, van Cody Gakpo.

Zahavi werd bij zijn presentatie door technisch manager John de Jong een „echte goalgetter” genoemd. Hij werd drie keer topscorer van de Israëlische competitie en twee keer in China. In de Italiaanse Serie A kwam hij bij Palermo echter niet verder dan twee treffers. De vraag was derhalve of Zahavi wel een grote versterking voor PSV zou zijn. De Israëliër slaagde in Noorwegen niettemin met lof voor zijn ‘toelatingsexamen’.

Zahavi liet zich in de beginfase van de alles-of-niets wedstrijd meteen gelden. Uit een voorzet van Ryan Thomas tikte hij de bal na ruim een kwartier tegen de paal. Dat was wel de laatste actie van de Nieuw-Zeelandse middenvelder, die eerder door zijn enkel was gegaan en niet meer verder kon. Jorrit Hendrix was zijn vervanger.

In de 22e minuut kwam de gretige Zahavi alsnog tot scoren. Uit een scherpe voorzet van Donyell Malen kopte hij raak, 0-1. Een echte spitsengoal, waarmee hij meteen zijn specifieke kwaliteiten toonde. Mede door de gedisciplineerde manier van verdedigen bij PSV was Rosenborg nauwelijks gevaarlijk. Doelman Yvon Mvogo was alleen vlak voor de rust even in de problemen, maar met enig geluk bleef de gelijkmaker uit.

Na de pauze verzuimde PSV de broze marge aanvankelijk te verdubbelen. Zahavi toonde bij enkele doelpogingen te weinig schotkracht en precisie en Malen stuitte in een riante positie op doelman André Hansen, na een fraai passje van Zahavi. In de 61e minuut onderbrak Gakpo een Noorse aanvalsopbouw waarna hij op aangeven van Zahavi scoorde met een bekeken schot: 0-2. (ANP)