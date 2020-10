De series van week 40: nieuwe spin-off van The Walking Dead, Emily in Paris en een Braziliaans misdaaddrama

The Walking Dead: World Beyond

The Walking Dead stopt in 2022, maar fans hoeven niet bang te zijn dat er een einde komt aan dystopische zombieverhalen. Zo is er vanaf nu een tweede spin-off van de populaire horrorserie. World Beyond mixt gegriezel met een coming of age-element: de serie volgt jongeren die opgegroeid zijn in een wereld met wandelende doden. Amazon Prime, tien afleveringen (wekelijks).

Emily in Paris

Een stuk vrolijker gaat het eraan toe in deze serie uit de koker van Darren Star, bedenker van Beverly Hills, 90210 en Sex and the City. De Amerikaanse Emily verhuist naar Parijs en ontdekt al snel de romantische kant van de stad. Netflix, tien afleveringen.

Good Morning, Verônica

Braziliaanse misdaadserie over een vrouw die op een moordenaar jaagt. Verônica heeft een suf baantje bij de politie, tot ze op een dag getuige is van een schokkende daad. Netflix, acht afleveringen.

Song Exploder

De populaire muziekpodcast, waarin artiesten hun eigen liedjes ontleden, maakt de stap naar Netflix. In de eerste reeks vertellen onder anderen Alicia Keys, Lin-Manuel Miranda en R.E.M. over de ontstaansgeschiedenis van nummers. De podcast begon in 2014 en heeft inmiddels bijna 200 afleveringen.