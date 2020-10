Coronacrisis begint nu ook werknemer in vaste dienst te raken

Na flexwerkers begint de coronacrisis nu ook werknemers met een vast dienstverband te raken. In de zomermaanden juni, juli en augustus kreeg uitkeringsinstantie UWV ruim 9.200 ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen binnen. Dat zijn er bijna 2,7 keer zoveel als diezelfde maanden vorig jaar, blijkt uit cijfers die het UWV op verzoek van NRC heeft verstrekt.

Die stijging is een stuk hoger dan in het voorjaar. In maart, april en mei werden er bijna 4.800 ontslagaanvragen gedaan: 1,7 keer zoveel als een jaar eerder. De cijfers van september zijn nog niet bekend.

De UWV-cijfers laten slechts een deel van de ontslagen zien, omdat werkgevers en werknemers een ontslag ook in goed overleg mogen regelen. Wel tonen ze een trend.

In de eerste drie maanden van de coronacrisis raakten tienduizenden flexwerkers hun baan kwijt: uitzendkrachten, oproepkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband. „Maar dat zijn mensen voor wie geen ontslagvergunning nodig is”, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV.

Daardoor steeg de werkloosheid in het voorjaar uitzonderlijk hard, maar liep het aantal ontslagaanvragen minder hoog op: vaste werknemers bleven meestal buiten schot.

lees ook: Topdrukte bij het UWV

Dat veranderde in juni. Het aantal ontslagaanvragen piekte die maand op 4.470: tweeënhalf keer zoveel als een maand eerder en bijna zes keer zoveel als in juni vorig jaar.

In juli en augustus bleef het aantal ontslagaanvragen hoog, maar niet zo hoog als in juni. Die uitschieter kwam waarschijnlijk doordat die maand de tweede ronde van de loonsubsidie NOW begon. Witjes: „Dat was voor veel bedrijven een keuzemoment: ga ik afwachten en opnieuw steun aanvragen, of neem ik nu al afscheid van mijn overtallige mensen?” Ook werd het in de tweede NOW-ronde makkelijker om loonsteun te krijgen én personeel te ontslaan, omdat de zogeheten ‘ontslagboete’ deels geschrapt werd.

Meer reorganisaties?

Tot nu toe domineren vooral de kleinere werkgevers in de ontslagcijfers, zegt Witjes. Maar deze week kwamen er ook opeens drie grote bedrijven in het nieuws met voorgenomen reorganisaties: olie- en gasbedrijf Shell, bouwbedrijf BAM en Tata Steel in IJmuiden. Staat Nederland daarmee aan het begin van een grote reorganisatiegolf?

Het UWV ziet het aantal reorganisaties nog niet duidelijk stijgen, los van deze voorbeelden. Grote ontslagrondes, waarbij minimaal twintig mensen hun baan verliezen, moeten volgens de wet op tijd gemeld worden bij het UWV en vakbonden.

Ook vakbonden zien geen grote toeloop van bedrijven die willen reorganiseren, zegt FNV-bestuurslid Zakaria Boufangacha. „Er liggen nog geen concrete uitnodigingen om over een sociaal plan te praten, los van KLM.” Maar nu de crisis aanhoudt en de noodsteun wordt afgebouwd, zal dat volgens hem snel veranderen. Deze maand is de derde ronde van de loonsubsidie NOW ingegaan, die nu soberder is. Noodlijdende bedrijven krijgen nu maximaal 80 in plaats van 90 procent van hun loonkosten vergoed. Mogelijk leidt dat tot een zelfde ontslagpiek als in juni. Boufangacha: „Ik verwacht dat er komende maand meer aankondigingen van reorganisaties volgen. Ik vrees het wel.”

Vakbonden en werkgevers willen dat die noodsteun verruimd wordt, nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt. Donderdag was hierover een overleg met het kabinet, zegt FNV’er Boufangacha, en is afgesproken om over twee weken de balans op te maken. „Als blijkt dat er dan meer steun nodig is, dan gaan we daar serieus naar kijken.”

Topdrukte bij UWV Pagina E9

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven