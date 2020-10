Bijna helft van bedrijven met minstens twee medewerkers kreeg steun

Van de bedrijven met ten minste twee medewerkers maakte 45 procent gebruik van economische steunmaatregelen tegen de impact van de coronacrisis. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van voorlopige cijfers over de steunmaatregelen tot en met 31 augustus. In totaal kregen 187.000 bedrijven steun.

Met name de horeca, kappers, schoonheidssalons en de cultuursector ontvingen steun. Zo ontving 87 procent van de horecabedrijven en 68 procent van de bedrijven in de overige dienstverlening, zoals kappers en schoonheidssalons, steun. In andere bedrijfstakken werd aanzienlijk minder steun aangevraagd.

In de regio’s met relatief veel horeca werd dan ook vaker beroep gedaan op de regelingen, zoals Zeeland, Limburg en Amsterdam. In Drenthe en Friesland werd relatief weinig gebruikgemaakt van de regelingen ondanks de aanwezigheid van relatief veel horecazaken. Limburg heeft het hoogste percentage bedrijven dat gebruikmaakte van de regelingen: de helft van de bedrijven deed hier een beroep op. In Friesland werd het minst gebruikgemaakt van de regelingen met 38 procent.

Omzetdaling

De helft van de bedrijven met steun had een omzetdaling van meer dan 25 procent in het tweede kwartaal. Sommige steunmaatregelen waren afhankelijk van een omzetdaling. Na dit jaar wordt bepaald of de toegekende steun voor die bedrijven ook (volledig) terecht was. Opvallend is dat bij ruim één op de vijf bedrijven de afgelopen maanden de omzet steeg met meer dan vijf procent.

Voor het gebruik van de steunmaatregelen keek het CBS naar de NOW-regeling voor de vergoeding van loonkosten, de TOGS, een eenmalige uitkering van 4.000 euro, en de uitstel van belastingbetalingen. Eenmanszaken zijn niet meegenomen in het onderzoek omdat cijfers over de TOZO-regeling voor zzp’ers nog niet beschikbaar waren.