Buitenechtelijke dochter koning Albert II nu officieel prinses

Het Belgische koningshuis is twee prinsessen en een prins rijker. Het Brusselse hof van beroep donderdag besliste dat Delphine Boël, de buitenechtelijke dochter van koning Albert II, en haar twee kinderen officieel mogen toetreden tot de koninklijke familie. Belgische media melden dat Boël haar achternaam zal veranderen naar Saksen-Coburg-Gotha, wat de naam van haar vader is.

Boël voerde een jarenlange juridische strijd om erkend te worden als dochter van Albert. Hij had als prins een buitenechtelijke relatie met Boëls moeder, barones Sybille de Selys Longchamps. In 2013 spande Boël een rechtszaak aan tegen Albert omdat ze erkenning als biologische dochter eiste. Zes jaar later stond de vader van de huidige koning Filip onder dwang van het hof van beroep DNA af, waarna bleek dat hij inderdaad Boëls vader was.

Wat de toetreding van Boël en haar twee kinderen tot het Belgisch koningshuis betekent voor bijvoorbeeld de erfenis is nog onduidelijk. Wel moeten de drie nieuwe leden nu aangesproken worden met ‘koninklijke hoogheid’. Het koningshuis heeft nog niet gereageerd op de uitspraak van het hof.