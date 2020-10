Brussel begint procedure tegen VK om Brexitwet

De Europese Commissie is een juridische procedure begonnen tegen het Verenigd Koninkrijk om het schenden van afspraken uit het uittredingsakkoord. Donderdag liet Commissievoorzitter Ursula von der Leyen weten een waarschuwingsbrief naar Londen te hebben gestuurd in aanloop naar een inbreukprocedure.

Aanleiding is nieuwe wetgeving die de regering van Boris Johnson wil doorvoeren en die in strijd is met afspraken uit het uittredingsakkoord met de EU. Passages uit de wet druisen in tegen afspraken die vorig jaar werden vastgelegd bij het vertrek van de Britten uit de EU.

Zo wil de Britse regering af van de verplichting dat bedrijven die van Noord-Ierland naar andere delen van het VK exporteren speciale formulieren moeten invullen. Ook wil het VK zich kunnen onttrekken aan afspraken over het verlenen van staatssteun aan bedrijven die actief zijn in Noord-Ierland.

Deadline verstreken

Brussel gaf de regering-Johnson vorige maand een ultimatum tot eind september om de nieuwe wetgeving in te trekken. Na het verstrijken van de deadline kondigde de Commissie donderdag aan juridische stappen te zetten. Londen heeft nu weer een maand om te reageren op de waarschuwing, waarna de Commissie kan overgaan tot de volgende stap en de zaak uiteindelijk naar het Europees Hof van Justitie kan brengen.

Omdat een uitspraak jaren op zich kan laten wachten is de waarschuwing vooral te zien als een signaal dat Brussel een schending van de afspraken niet over haar kant wil laten gaan. De presentatie van de wet werd vorige maand gezien als een provocatie, maar tegelijk waakt men ervoor al te heftig te reageren. Tot donderdag klonk rond de Commissie vooral aarzeling over de vraag of en met wat voor soort procedure men op het wetsvoorstel zou reageren.

Ook benadrukte de Commissie dat de lopende onderhandelingen met het VK over de verhouding na het eind van de transitieperiode gewoon doorgaan. Al te fel reageren, zo is de opvatting, zou Johnson in de kaart kunnen spelen. Brussel wil koste wat kost de indruk vermijden dat zij de deur dicht doet bij de lopende onderhandelingen.

Die onderhandelingen verlopen al maanden uiterst moeizaam en zitten vooral vast op afspraken die een ‘gelijk speelveld’ moeten garanderen. Deze week eindigt de negende onderhandelingsronde zonder dat duidelijk is hoe de voortgang er precies uit zal zien.

In Londen groeide de afgelopen dagen de hoop dat volgende week een soort intensieve ‘eindonderhandeling’ zou kunnen beginnen, maar volgens de Europese Commissie moeten daarvoor nu eerst nog meer toezeggingen van Britse zijde komen.

Als de onderhandelingen tot een akkoord leiden, zal ook de omstreden wet die Johnson wil doorvoeren niet meer nodig zijn, omdat er dan nadere afspraken over export en staatssteun gemaakt worden. Beide zijden zijn het erover eens dat een akkoord voor het eind van deze maand gereed moet zijn om vóór 1 januari in werking te kunnen treden.

