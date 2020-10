Belgische primeur: helft van de nieuwe regering is vrouw

Een „andere manier van aan politiek doen”, beloofde de kersverse Belgische premier Alexander De Croo (Open VLD) woensdag in zijn eerste speech. Inhoudelijk zal de ploeg zich de komende 3,5 jaar tot aan de verkiezingen nog moeten bewijzen, maar één politieke vernieuwing viel bij de eedaflegging donderdagochtend meteen al op: de ploeg is vrouwelijk, jong en divers.

De in december 2018 gevallen regering-Michel, de laatste volwaardige regering van het land, telde achttien ministers en staatssecretarissen. Eén daarvan had een migratie-achtergrond, slechts vier waren vrouw. „Gelijke kansen voor vrouwen en mannen zijn blijkbaar niet van belang voor de federale regering”, concludeerde Groen-politica Elisabeth Meuleman toen.

De nieuwe ploeg bestaat uit twintig ministers en staatssecretarissen. Drie mensen hebben een migratie-achtergrond. Onder hen de christen-democraat Sammy Mahdi (CD&V) die staatssecretaris voor Migratie wordt en met zijn 32 jaar ook de jongste is. Voor het eerst zetelt ook een transvrouw in het kabinet: vicepremier Petra De Sutter (57) mag zich voor partij Groen over ambtenarenzaken en overheidsbedrijven buigen.

De helft van de ploeg is vrouw, een Belgische primeur. Dat mag geen grote verrassing heten, in een ploeg geleid door Alexander De Croo. De Vlaamse liberaal profileerde zich de laatste jaren sterk op vrouwenrechten. In 2018 publiceerde hij het boek De eeuw van de vrouw. Hoe feminisme ook mannen bevrijdt, waarin hij onder meer pleit voor quota om meer vrouwen op leidinggevende functies te krijgen.

Jong en onervaren

Na 493 dagen formeren is het wantrouwen van de Belgen in de politiek behoorlijk hoog. „Ik besef dat bijzonder veel mensen sceptisch zijn”, zei De Croo daar woensdag over bij de presentatie van het regeringsakkoord. „Het is aan ons om degenen die twijfelen te overtuigen.” Het lijkt te hebben meegespeeld in de keuze voor een relatief jonge ploeg, die grotendeels ook niet betrokken was bij de chaotische formatie.

De gemiddelde leeftijd is 44 jaar, even oud als de premier zelf en gemiddeld vijf jaar jonger dan de regering-Michel bij haar aantreden was. Daarmee waait er een frisse wind in de federale regering: veertien van de twintig leden hebben geen enkele eerdere regeringservaring. Meest opvallende toevoeging is de onbekende Antwerpse advocaat Annelies Verlinden (42) voor de christen-democraten, die een hoge functie bekleedt bij advocatenkantoor DLA Piper en meteen haar intrede maakt op het belangrijke departement Binnenlandse Zaken.

In de regering zit ook een opvallende oud-gediende, door de 27-jarige partijvoorzitter van de Vlaamse socialisten op Instagram aangekondigd met „He’s back, bitches”. De 64-jarige Frank Vandenbroucke (S.PA), veruit de oudste in de coalitie, heeft wél brede regeringservaring. Hij was al meerdere keren federaal minister, maar stapte tien jaar geleden uit de politiek. Nu is hij terug op de belangrijke post van Volksgezondheid en Sociale Zaken.

Donderdagmiddag sprak De Croo, vanwege de coronamaatregelen in het grotere Europees Parlement, een regeringsverklaring uit voordat hij zich naar zijn eerste Europese top haastte. „Diversiteit is sterker”, zei hij daar over de samenstelling van zijn regering. Erna sprak hij zich onder meer uit tegen de „ruwheid en hardheid” van het „gepolariseerde” politieke debat de laatste jaren. „Afbreken is makkelijk. Maar het brengt ons nergens.”