Ajax loot Liverpool, Atalanta en FC Midtjylland in de Champions League

Ajax neemt het dit Champions Leagueseizoen op tegen Liverpool, Atalanta en FC Midtjylland. Dat heeft de loting donderdag in het Zwitsere Nyon uitgewezen. De eerste wedstrijd zal plaatsvinden op 20 of 21 oktober. Aanstaande vrijdag wordt het speelschema bekendgemaakt.

Met name Liverpool en Atalanta zijn tegenstanders die de afgelopen jaren hoge ogen gooiden in de Champions League. Liverpool, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de gelederen, won twee jaar terug nog de Champions League terwijl Atalanta afgelopen editie tot de kwartfinales reikte. Bij Atalanta spelen de Nederlanders Marten de Roon, Hans Hateboer en Sam Lammers.

Een ander aansprekend affiche zal plaatsvinden in groep G, waar Juventus met Cristiano Ronaldo werd ingedeeld bij het FC Barcelona van Lionel Messi. Titelhouder Bayern München werd in groep A geplaatst, met onder anderen Atlético Madrid.

De volledige loting:

Groep A: Bayern München, Atlético Madrid, Red Bull Salzburg, Lokomotiv Moskou

Groep B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Internazionale, Borussia Mönchengladbach

Groep C: FC Porto, Manchester City, Olympiacos, Olympique Marseille

Groep D: Liverpool, Ajax, Atalanta, FC Midtjylland

Groep E: Sevilla, Chelsea, FK Krasnodar, Stade Rennes

Groep F: Zenit Sint-Petersburg, Borussia Dortmund, Lazio, Club Brugge

Groep G: Juventus, Barcelona, Dynamo Kiev, Ferencváros

Groep H: Paris Saint-Germain, Manchester United, RB Leipzig, Istanbul Basaksehir

Lewandowski UEFA Speler van het Jaar

Naast de loting werden er ook individuele prijzen uitgereikt voor de beste spelers van het afgelopen Champions Leagueseizoen. Bayern, de kampioen van afgelopen jaar, had met Hansi Flick, Manuel Neuer, Joshua Kimmich en Robert Lewandowski de beste trainer, keeper, verdediger en aanvaller in huis. De beste middenvelder werd Kevin De Bruyne van Manchester City. De UEFA Speler van het jaar-award ging naar Robert Lewandowski.