Zeesluis IJmuiden niet vernoemd naar gebarentolk Irma Sluis

De grootste zeesluis ter wereld die momenteel gebouwd wordt in IJmuiden zal toch niet worden vernoemd naar gebarentolk Irma Sluis. De naam van de tolk voldoet niet aan de voorwaarden, heeft Rijkswaterstaat woensdag bekendgemaakt.

De gemeente Velsen en Rijkswaterstaat hadden een prijsvraagcampagne in het leven geroepen, waarbij men suggesties voor een naam mocht indienen. De inzending ‘Irma Sluis-sluis’ werd meermaals ingestuurd, maar de naam voldoet niet aan de voorwaarden, zegt Rijkswaterstaat. Zo mag een vernoeming pas plaatsvinden als iemand minimaal tien jaar geleden is overleden, tenzij het om een lid van het koningshuis gaat.

Ook is de naam Irma Sluis-sluis internationaal niet bruikbaar vanwege de ‘sch’-klank, aldus de verantwoordelijk wethouder Jeroen Verwoort. De wethouder noemt de suggestie wel „superleuk bedacht”. De gemeente kreeg in totaal vijfduizend inzendingen binnen. Daaruit wordt binnenkort een top 100 samengesteld. De zeesluis aan het Noordzeekanaal moet in 2022 klaar zijn.

Irma Sluis zelf trad tijdens de persconferenties van het kabinet over de coronacrisis regelmatig op als gebarentolk. Daarmee trok zij op sociale media flink de aandacht, met name bij het gebaar voor ‘hamsteren’. Sluis had overigens zelf haar bedenkingen over de media-aandacht die zij kreeg.

Vier jaar geleden ging het bij de Britten overigens ook ‘mis’ bij een soortgelijke wedstrijd. De Britse nationale milieuonderzoeksraad NERC vroeg Britten in 2016 om namen in te sturen voor een nieuw schip. Een oud-presentator van de BBC stelde ‘RRS Boaty McBoatface’ voor, en zijn voorstel kreeg meer dan honderdduizend stemmen. Toch werd uiteindelijk voor ‘RRS Sir David Attenborough’ gekozen, naar de bekende Britse bioloog en televisiemaker.