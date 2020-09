Waar blijft hij?

Op de terugreis van een werkvakantie in Frankrijk strijk ik voor een tussenstop neer in de Belgische Ardennen. Het fraaie stadje verandert ’s avonds in één grote vreetschuur waar je lastig aan bod komt. Al helemaal als eenling; men wenst uitsluitend stellen of gezinnen een plaatsje te bieden. Na enkele keren te hebben botgevangen, ben ik het beu. „Mijn man is onderweg, maar heeft een lekke band”, meld ik bij een pizzeria. Begripvol word ik direct naar een tafeltje verwezen waar ik alvast bestel ‘in afwachting van mijn man’. In alle rust ga ik uitgebreid zitten eten. Soms raadpleeg ik even mijn telefoon: waar blíjft die man toch?

