Barrett op campagne

De Republikeinse campagne om Amy Coney Barrett verkozen te krijgen als nieuwe opperrechter is in ‘full swing’. President Donald Trump droeg afgelopen weekend de 48-jarige conservatieve jurist voor om de na het overlijden van Ruth Bader Ginsburg vrijgekomen zetel in het Hooggerechtshof in te nemen. In het Capitool ontmoette Barrett (midden) vicepresident Mike Pence (linksvoor) en de Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell (rechts).

