‘Vriendschap, verraad, liefde – The Passion kan van alles betekenen’

Toen theoloog Mirella Klomp op de Markt in Gouda voor het eerst de tv-show The Passion bijwoonde, vroeg ze zich verbaasd af: „Wat komen al die mensen hier doen?” Naast haar stonden twee jongens van zeventien. „De een vroeg aan de ander: ‘Wat doe jij hier?’ Hij antwoordde: ‘Ik ben hier om Do te kussen. Want dat moet er nou eindelijk maar eens van komen’. Ze kwamen helemaal niet voor dat passieverhaal, ze kwamen voor die mooie zangeres die Maria speelde.” Maar later zag Klomp de jongens wel meedoen. Stonden ze ook hard „Kruisig hem!” te schreeuwen.

Klomp (Amersfoort, 1979), onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam, schreef een boek over de Passion: Playing On: Re-staging the Passion after the Death of God. Volgens haar is het ontkerkelijkte Nederland – 58 procent gelooft niet meer in God – de ideale voedingsbodem voor een christelijk spektakel als de Passion. Klomp: „Mijn vraag is: waar kan je sporen van God vinden in zo’n show van licht en geluid.”

Lees ook: The Passion - voor verbroedering moet je niet bij de Dordtse Synode zijn

Gek moment om een boek over de Passion te presenteren, zo ver van Pasen. Wegens de coronacrisis kreeg het populaire evenement (rond 3 miljoen kijkers) in april een publieksloze editie met herhalingen. Hoe het volgend jaar gaat, is de vraag. De Evangelische Omroep heeft zich teruggetrokken en laat een gat in de financiering achter van 500.000 euro. Het Nederlands Dagblad schreef deze week dat de EO uit de Passion is gestapt na een conflict tussen EO-directeur Arjan Lock en Passion-producent Jacco Doornbos. De EO noemt dit onzin.

Hoe kan het dat de Passion juist aanslaat in seculier Nederland?

„Omdat het hier iets bijzonders is. Ze hebben ook een Passion gedaan in New Orleans, maar daar zat het ingebed in een christelijke samenleving en was het dus niet spannend genoeg. Het lijdensverhaal heeft nog steeds een grote plek in onze cultuur. Tegelijk zijn veel mensen inmiddels zo ver van de kerk verwijderd, dat ze voorbij de aversie zijn. De tijd van Jan Wolkers is voorbij. Op het moment dat dit rare verhaal zich aandient, staan ze er open voor. Ze worden blijkbaar niet tegengehouden door het feit dat het over Jezus gaat.”

Is het niet gewoon populair omdat het een groots evenement is, waarin bekende artiesten Nederlandstalige klassiekers zingen?

„Zeker. Sommige kijkers zullen denken: ‘Als Danny de Munck meedoet, kan ik als ongelovige ook wel kijken’. Maar het bijzondere is dat de Passion van alles kan betekenen. Anderen komen voor de saamhorigheid. En het is niet zomaar een historisch verhaal dat los zweeft, het lijdensverhaal is verbonden met de levens van iedereen, mensen kunnen zich erin herkennen. Het gaat over vriendschap, verraad, liefde, opoffering.

„Bij de mensen die meelopen in de processie zat ooit een moeder die haar geloof verloor op het moment dat haar 19-jarige zoon overleed. ‘Wat moet ik met de liefde van Jezus? Rot op’, denkt zo’n vrouw. Ze geloof niets, maar ze loopt toch mee. Een andere man werd getroffen door het verraad van Jezus’ leerling Judas. Die man was net belazerd door een vriend die er met zijn vrouw vandoor ging. De kijker komt met zijn eigen levensverhaal, en verbindt dat aan een of andere BN’er die staat te zingen op een podium, in een rol die iets te maken heeft met het verhaal van Jezus. We hebben die collectieve vorm nodig om tot die individuele betekenis te komen.”

En zo voorziet de Passion in latent spirtuele behoeftes van ongelovigen?

„Nou, ik weet niet of het behoeften zijn. Ze doen mee, en dan kan er iets gebeuren. Als er weer zo’n God-in-Nederland-rapport verschijnt, waaruit blijkt dat steeds minder mensen geloven, is de ergerlijke ondertoon in de berichtgeving daarover vaak: ‘Zie je nou wel, we zijn er bijna vanaf’. Maar zo’n enquête laat niet zien wat er allemaal buiten de kerk gebeurt. Bij de Passion in Enschede had je brandweermannen die het kruis oppakten om de vuurwerkramp van 2000 te herdenken. Dan gebeurt er iets met hen wat je niet in zo’n rapport terugvindt. Mensen hebben zich altijd het geloof op een eigen manier toegeëigend.”

U heeft het over de ‘open ruimte’ die de Passion biedt. Wat bedoelt u?

„Je moet niet gaan vertellen wat het allemaal betekent en dat we nu allemaal in Jezus moeten gaan geloven. Je krijgt mensen niet meer mee met een dichtgetimmerd godsbeeld. Het passieverhaal wordt hier juist zo open neergezet dat je niet christelijk, of zelfs maar gelovig, hoeft te zijn om er iets in te herkennen. Binnen dat open veld is er ruimte om je te verbinden met het verhaal van God.”

Maar wil de ongelovige Nederlander dat?

„Niet per se. Maar de Passion biedt de mogelijkheid. Bij mijn onderzoek was de achterliggende vraag: Wat kunnen we nog zeggen over God, na de dood van God? Ik zoek naar een nieuwe manier van kijken naar religie, hoe het vandaag van betekenis zou kunnen zijn. De mens is een wezen op zoek naar de zin van het leven. Wij geven betekenis aan wat we om ons heen zien. Dat is wat ons onderscheidt van de konijnen die daar in het hok zitten. Het vermogen om het heilige, het hogere, de zin te herkennen, is niet opeens verdwenen als je uit de kerk stapt.”

U heeft het over de spelende God. Wat bedoelt u?

„Ik kan niet zo goed uit de voeten met een almachtige god. De spelende god, de deus ludens, is daarom het godsbeeld dat ik voorstel. Historicus Johan Huizenga stelde: de mens is een spelend wezen. Van wie zouden ze dat hebben? Met spelen bedoel ik: het vermogen om meerdere realiteiten te combineren, om in een ander verhaal te stappen. Dat spelen is niet altijd iets leuks. Ook de dood aan het kruis is een spel. Maarten Luther, een van de grondleggers van de Reformatie, zegt: ‘De menselijke rede speelt blindemannetje met God’. Dat godsbeeld heeft mij verrijkt, het heeft me verrassend vrolijk gemaakt. Ik wil graag uitdragen dat de zoektocht naar zingeving en naar God ook licht kan zijn.”