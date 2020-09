Opa Ben was dood. En mijn moeder was jarig geweest, ik was het vergeten. Mijn zus had een slagroomtaart laten brengen zodat ze kon trakteren in het verzorgingstehuis, het was volgens haar goed gegaan. „De taart was op.”

Ze was op haar werk en had daar het nieuwe nummer van mijn moeder niet paraat.

Bij het algemene nummer van het verzorgingstehuis werd niet opgenomen. Kwam dat door de tweede golf?

Geen idee hoe de regels daar dit keer werden geïnterpreteerd. Ten tijde van de eerste golf werden we overstelpt met steeds strengere maatregelen, maar nu bleef het wijselijk stil. We moesten er maar van uitgaan dat er goed voor haar werd gezorgd.

Ik belde mijn broer.

Hij stond op het punt om naar het ziekenhuis te gaan, hij moest worden geopereerd. Ik wist van niets.

„Nee, natuurlijk niet. Ik had geen zin om het aan de grote klok te hangen.”

Hij praat graag in spreekwoorden.

Ook hij had het nieuwe nummer van mijn moeder niet paraat.

„Maar het heeft toch geen zin om te bellen, ze panikeert als het apparaat afgaat.”

Hij was wel naar haar verjaardag geweest.

„Je hebt niets gemist.”

„Heeft ze ons wel gemist?”, vroeg ik.

Hij: „Ik kan het me niet voorstellen.” Later wist ik niet of dit cynisme was. Ik hing op.

Kind van school halen – speech voor bij de uitvaart van opa Ben schrijven – iets inspreken voor de radio – keihard mijn hoofd stoten aan het kelderluik.

Ik vergat mijn moeder voor de tweede keer.

Tijdens de persconferentie belde de bezorger van Albert Heijn aan, gelukkig tijdens Hugo de Jonge. Toen ik mijn pinpas pakte, zei Leah van Roosmalen (3) tegen de bezorger de woorden die ze thuis had opgevangen.

„Mijn opa is overleden, hij ligt er mooi bij. Echt prachtig.”

Daarna: „Ik heb twee oma’s, die moeten we niet vergeten. Oma Velp ook niet.”

Pats, daar was mijn moeder weer in mijn hoofd.

Nog steeds niet gefeliciteerd.

Als ze weer in lockdown moest, mocht ik niet meer klagen, dan had ik mijn rechten verspeeld. Aan de andere kant: wat maakte het uit? We vergaten elkaar de hele tijd.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

