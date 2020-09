VAR kwelt als corona

Corona is ernstig, maar onderschat ook de VAR niet. Deze beginzin zou enkele jaren geleden onbegrijpelijk zijn geweest. De ziekte Covid-19 kenden we toen nog niet, evenmin als de Video Assistant Referee, een team van scheidsrechters dat van buitenaf de scheidsrechter op het voetbalveld helpt beslissen.

Corona en VAR hebben gemeen dat ze tot eindeloze, verhitte discussies leiden. Wat betreft corona zijn we een nieuwe fase ingegaan door het advies van de regering aan klanten om in winkels en supermarkten een mondkapje te dragen. Welke zaken ons daartoe zullen verplichten, moeten we als klant maar afwachten. Ik voorzie lastige, verwarrende situaties.

In het begin kun je als klant niet weten wat de winkel precies van je wil. Wie argeloos zonder mondkapje binnentreedt, kan door een nijdige portier in de kraag worden gevat. „Kapje!” De klant wordt gevankelijk weggeleid naar een donkere, afgesloten ruimte naast de ingang, waar hem door enkele gespierde medewerkers, ex-vakkenvullers, een mondmasker wordt voorgebonden. Hij mag pas boodschappen doen als hij een formulier ondertekent waarin hij de kapjesplicht accepteert.

Als de winkels het aan het publiek overlaten, kunnen er tussen de klanten grimmige conflicten ontstaan. „Zal ik jou even een kapje opdoen, aso?” „Nee, ik trek het wel van je smoel!” Het Nederlandse volk is tegenwoordig heetgebakerd, net als alle andere volkeren overigens.

Mogelijk nog hopelozer is de situatie rond de VAR. Zalig zijn zij die niet van voetbal houden! Zij hoeven zich niet mateloos te ergeren. Om hun toch een indruk te geven van wat de voetballiefhebber kwelt, doe ik de volgende vergelijking er gratis bij.

Stel je zit als liefhebber in de schouwburg te genieten van een boeiend toneelstuk. Het tweede bedrijf groeit naar een dramatische climax als het zaallicht plotseling aangaat en een anonieme medewerker in een hokje naast het podium luidkeels roept: „Stop! De vrouwelijke hoofdrol vergist zich in haar tekst! Deze scène moet overnieuw.”

De bewuste actrice roept beledigd terug: „Wat doe ik dan precies fout?” De medewerker zegt streng: „Je slaat hele zinnen over.” „Je liegt”, zegt de actrice. „Ik heb het op band”, reageert de medewerker. Terwijl het geluid van de band de zaal vult, ontstaat er onrust onder de bezoekers. „Onzin, doorgaan!” roepen sommigen. „Overnieuw, overnieuw”, scanderen anderen terwijl ze woedend het toneel opklimmen.

Zoiets is in de voetbalwereld gaande. Men is daar met de VAR begonnen om de fouten van die ene scheidsrechter te laten corrigeren door een team van scheidsrechters elders. Het was bedoeld voor grote missers, maar inmiddels bemoeit de VAR zich ook met de kleinere. Onduidelijke handsballen, onopvallende overtredingen, voor van alles worden wedstrijden stilgelegd en volgt er minutenlang oponthoud voor overleg tussen de radeloze scheidsrechter en zijn onzichtbare correctoren. Het is volledig uit de hand gelopen. Het voetbal wordt gesmoord in bureaucratie.

Eindelijk komt er verzet van grote voetbalhelden als San Marco van Basten, eerst pleitbezorger van de VAR, nu een boze afvallige. „Het is niet meer leuk, ik begin bijna te verlangen naar wedstrijden zonder VAR”, zegt hij.

Mooi, maar nog lang niet genoeg om de bureaucratie te verslaan.