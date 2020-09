‘Turkije voelt zich omringd door vijanden’

De wereld is in de vier jaar sinds zijn aftreden als Turks premier drastisch veranderd, constateert Ahmet Davutoglu (61), en dat zit hem hoog. Beslissingen van landen berustten destijds op „de rationaliteit van instituties”, zegt hij. Ook voor Turkijes relatie met de Europese Unie gold dat. „Maar doordat de relaties tussen Erdogan, Trump en Poetin nu zijn gebaseerd op persoonlijke belangen en voorkeuren, kun je elk moment een crisis verwachten.”

Het nieuws van Davutoglu’s aftreden en de aankondiging dat hij zich niet kandidaat zou stellen voor het voorzitterschap van de regerende AKP kwam in 2016 als een schok. Het was het einde van een tijdperk. Als minister van Buitenlandse Zaken (2009-2014) en later premier (2014-2016), werd hij door velen gezien als de gedoodverfde opvolger van Erdogan als leider van Turkije.

Sinds zijn aftreden is er van diplomatie weinig meer terechtgekomen. De toetredingsgesprekken met de EU werden opgeschort vanwege de erosie van democratische normen en de ondermijning van de rechtsstaat in Turkije.

Davutoglu heeft een select gezelschap van buitenlandse journalisten uitgenodigd voor een ontbijt op het nieuwe hoofdkwartier van zijn Toekomstpartij in Ankara. Hij richtte de partij op nadat hij vorig jaar uit de AK-partij was gestapt uit onvrede over Erdogans autoritaire koers. Hij wil praten over het Turkse buitenlandbeleid, dat steeds meer een militair karakter krijgt, met militaire avonturen in Syrië, Irak, Libië en nu weer Azerbeidzjan. Het interview vindt plaats aan de vooravond van een belangrijke EU-top, waarbij de getroebleerde relatie met Turkije hoog op de agenda staat.

Het presidentiële systeem afschaffen

Davutoglu presenteert de Toekomstpartij als de opvolger van de oude, inclusieve, en ‘schone’ AKP van weleer. „De AKP werd opgericht met het doel armoede, corruptie en repressie te bestrijden”, zegt Davutoglu. „En kijk waar we nu zijn: we hebben grote problemen op al die vlakken.” Hij wil het presidentiële systeem afschaffen, het vertrouwen in de rechtsstaat herstellen, de corruptie bestrijden, de diplomatie in ere herstellen, en Turkije uit zijn isolement halen.

Toen Davutoglu nog minister en premier was, was het Westen hoopvol dat Turkije zou uitgroeien tot een volwaardige democratie. Turkije begon toetredingsgesprekken met de EU en verbeterde zijn relaties met zijn buurlanden. In zijn boek ‘Strategische Diepte’ schreef Davutoglu dat Turkije na de Koude Oorlog alles op alles wilde zetten om nul problemen te hebben met zijn buurlanden. Zo zou Turkije uitgroeien tot een regionale grootmacht, die dankzij de goede buurrelaties economisch kon floreren.

Toen de AKP in 2002 aan de macht kwam, begon Turkije aan een democratiseringsproces. „Maar dat is moeilijk als je problematische relaties hebt met je buurlanden. Want als je het gevoel hebt dat je omringd bent door vijanden, moet je altijd op je hoede zijn en is je beleid gebaseerd op veiligheid. Ons nul-problemen-beleid lag dus in het verlengde van onze interne democratisering. Dit was een succes, totdat de Arabische Lente begon en er instabiliteit ontstond aan de grenzen.”

Het jongste voorbeeld daarvan is de opgelaaide strijd in Nagorno-Karabach. Davutoglu is kritisch over de Armeniërs. „Armenië houdt 20 procent van het Azeri grondgebied bezet, en niet alleen Nagorno-Karabach, maar zelfs gebieden die door Armenië erkend worden als Azeri. Geen enkel land kan dat tolereren. ”

Davutoglu heeft deze week een actieplan gepresenteerd om te voorkomen dat het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan uitloopt op een nieuwe oorlog. „Ik denk dat niemand in Ankara en Moskou zit te wachten op nóg een nieuw front waar Turkije en Rusland tegenover elkaar staan, na Syrië en Libië.”

Volgens Davutoglu heeft Turkije dringend behoefte aan een nieuw buitenlandbeleid. „Turkije kan niet bestuurd worden met de psychologie van angst en bedreiging. We moeten zelfverzekerd zijn.”

Davutoglu steunt de claims van de Turkse regering in de oostelijke Middellandse Zee. Maar hij vindt dat Turkije zijn doelen via diplomatieke weg moet nastreven, niet met militaire middelen.

De ex-premier ziet de vluchtelingendeal als een blauwdruk voor de relaties tussen de EU en Turkije. „Het was een van de beste voorbeelden van een diplomatiek proces. Vanuit een crisis creëer je een nieuwe visie. We hadden verwijten kunnen maken, elkaar de schuld kunnen geven en een crisis creëren, zoals nu bij veel onderwerpen gebeurt. In plaats daarvan besloten we het probleem samen op te lossen.”

Slechte peilingen voor Erdogan

Davutoglu heeft destijds persoonlijk onderhandeld met de Duitse bondskanselier Merkel en premier Rutte. „We slaagden erin vanuit de crisis een nieuwe visie te creëren op de Turks-Europese relaties, zoals via visumliberalisatie en herziening van de douane-unie. Maar op deze onderhandelingen is er geen vooruitgang geboekt sinds mijn aftreden.”

Net als in 2016 biedt de crisis in de oostelijke Middellandse Zee volgens hem een kans om een nieuwe visie te ontvouwen. „Maar er moeten eerlijke, rationele gesprekken zijn en crisismanagement.”

Davutoglu weet dat Erdogans presidentiële systeem, met zijn gebrek aan democratische controle, een betere relatie met de EU in de weg staat. Maar Erdogan zal eerst de macht moeten verliezen voordat Turkije teruggaat naar een parlementair stelsel. Veel Turken hebben het gevoel dat dat moment nadert. Erdogan staat er slecht voor in de peilingen. Davutoglu is van plan om mee te doen met de presidentsverkiezingen die gepland zijn van 2023. „Ik zal alles in het werk stellen om het lot van Turkije te veranderen. Want Turkije verdient zulke autocratische neigingen niet na zoveel decennia aan democratische ervaring.”