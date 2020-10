Wel of geen mondkapje?

Nu de bezoekers van supermarkten Albert Heijn, Jumbo en Dirk van den Broek in Rotterdam het zelf mogen bepalen, is de vraag van de dag: wél, of geen mondkapje. De meeste mensen die zonder mondkapje naar buiten komen, hadden daar eigenlijk „geen erg” in. Ze zijn het straal vergeten, het zit nog niet in hun systeem, of ze zijn er gewoon niet zo mee bezig. Een enkeling vind dat het een vrije keuze moet blijven, een hartpatiënt vindt dat mensen „gewoon afstand moeten houden”. Met haar longcapaciteit kan ze nauwelijks ademen door zo’n kapje, zegt ze, „pas als het druk wordt doe ik hem op.” Maar over één ding zijn alle bezoekers het eens: dit halfslachtige gedoe, dat is niks. Verplichten, of helemaal niet – dat is de boodschap. En als het dan toch wordt verplicht? Dan doet iedereen mee.