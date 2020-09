Shailesh Bahoran: ‘Bollywood was mijn eerste normaal’

‘Ik heb genóten van corona”, zegt Shailesh Bahoran (37). Eindelijk heeft de choreograaf weer eens onbeperkt tijd kunnen doorbrengen met zijn twee kinderen, veel zelf getraind en één-op-één dansers gecoacht. Heerlijk. Het liefst had hij helemaal niets gedaan voor de crisis echt voorbij is, in plaats van te moeten werken volgens richtlijnen die telkens kunnen veranderen. „Tien jaar lang is het gaan, gaan, gáán geweest, dus deze pauze was niet slecht voor mij. Maar toen het weer begon, was het ook meteen: ‘Ooo, wat is het toch mooi, wat fijn!’”

Bahoran, geboren in Suriname, is een rijzende ster in het Nederlandse danslandschap en maakte choreografieën bij onder andere ISH en Korzo. In zijn eclectische danstaal gaan hiphop en Indiase dansstijlen een gelukkig en ‘open’ huwelijk aan waarin ook ruimte is voor Afrikaanse dans en Zuid-Amerikaanse invloeden, capoeira bijvoorbeeld. Het maakt zijn werk veelzijdig en sterk van sfeer, met een aantrekkelijke afwisseling van explosieve dynamiek en verstilde poëzie. Soms is zijn werk persoonlijk en verhalend, zoals in Lalla Rookh, waarin Bahoran ‘vertelt’ over de wederwaardigheden van zijn voorouders, de eerste contractarbeiders uit India die na de afschaffing van de slavernij naar Suriname werden verscheept. In andere werken zoekt hij juist de abstractie op. Successen waren onder andere de mannenchoreografie Ignite (2016), waarmee hij de Prijs van de Nederlandse Dansdagen won, en de solo Redo (2019, Zwaan voor meest indrukwekkende dansprestatie voor danser Redouan Ait Chitt). In het nieuwe Shakti wil Bahoran ‘chaotisch creëren’.

Op de vloer van de sobere studio aan de rand van Utrecht is een driehoek afgebakend. In het Hindoeïsme staat die zowel symbool voor het mannelijke (punt omhoog) als het vrouwelijke (punt omlaag). Binnen de drie lijnen strijden drie vrouwen en een man om bewegingsruimte. Bahorans aanwijzingen zijn beeldend („Minder Charlie’s Angels, meer India!”), onomatopeïsch („Tatata-tjing! Zinggg! Joehaaa! Sjoemsjoemsjoem!”) en vooral positief en gul met complimenten.

Vlam in de pan

Dat laatste is typisch voor hiphopdansers. Bahoran boekte zijn eerste successen als breakdancer. Als puber zonder veel interesses of passies zag hij Hindoestaanse jongens speedy bubbling doen, destijds populair, maar de vlam sloeg op zijn vijftiende pas goed in de pan toen hij een stel ervaren breakers in zijn woonplaats Nieuwegein op hun hoofd zag ronddraaien. Hij was verkocht. „Holy shit, dat wil ik leren. Mag ik meedoen? Natuurlijk! Tot vandaag dans ik elke dag.”

Niet dat hij voordien nooit dans had gezien. Bahoran is naar eigen zeggen ‘super-Hindoestaans’ opgevoed door zijn ouders, kleermakers uit het district Nickerie. De rituelen zijn hem met de paplepel ingegoten en thuis werd veel naar Bollywoodfilms gekeken („Bollywood was mijn eerste normaal”). Als opgroeiende knul in Nederland wilde hij zich, zoals dat gaat, het liefst zo ver mogelijk houden van die achtergrond en de cultuur van zijn (voor-)ouders. Hij dompelde zich onder in de hiphop, de geschiedenis, de pioniers, de stijlen. En begon steeds meer overeenkomsten te ontdekken met klassieke Indiase dansstijlen, hindoeïstische rituelen en de uitbundige Bollywoodcinema. „Eerst vond ik het raar als mensen zeiden dat ze ‘dat Indiase’ zo mooi vonden. Ik was toch gewoon hiphop? Maar naarmate ik het meer bestudeerde, herkende ik van alles. O, wacht, dat heb ik als kind gezien! Hé, die isolatie, kijk, die mime, die freeze. Zo is de weg terug begonnen.”

Die weg leidde niet alleen naar een omarming van Indiase dansstijlen, die hij naar eigen inzicht interpreteert en toepast, maar ook naar zijn ouders, die nu de kostuums maken voor zijn voorstellingen. Door hiphop en theatermaken zijn ze nader tot elkaar gekomen. „Dingen die heel ver uit elkaar liggen hebben ons weer bij elkaar gebracht. Dat is mooi.”

Zoektocht naar balans

Over verenigen en verzoenen gaat ook Shakti. Shakti staat in het hindoeïsme voor vrouwelijke kracht en alles wat in beweging is. Shiva is haar tegenpool, symbool voor mannelijke energie en de stille gedachte, balans. Shakti staat ook voor de chaos van waaruit Bahoran dit keer wilde creëren. Zonder uitgestippelde route of uitleg voor de dansers, alleen soms een zinnetje, een mantra of yantra via de groepsapp. „De voorstelling heet dan wel Shakti, maar eigenlijk gaat het over vrouwelijke én mannelijke energie, het idee is dat het een niet zonder het andere kan. In de voorstelling wil ik die twee op verschillende manieren naar voren brengen, losgekoppeld, complementair, botsend, samensmeltend. Het is een zoektocht naar balans. In de driehoek is het heel benauwd, het vergt veel energie en frictie, duwen en trekken voor je een plek hebt waar je lekker kunt zitten. Ultiem geluk van rozengeur en maneschijn zullen we nooit vinden, maar in de Indiase filosofie kun je in het midden uitkomen.”

In de publiciteitstekst wordt een link gelegd met de actualiteit, waarin sprake is van een ‘mondiale disbalans tussen man en vrouw, zwart en wit, mens en natuur’ – een nauwelijks te missen verwijzing naar #metoo, Black Lives Matter en de klimaatcrisis. Bahoran voelt zich daar lichtelijk ongemakkelijk bij. Liever legt hij de nadruk op het universele en tijdloze. „Natuurlijk is die parallel te trekken. De balans in de wereld ís niet in orde, op vele vlakken niet. Maar ik zal eerlijk zijn: die referentie in de tekst zit er omdat het pr-technisch belangrijk is dat de voorstelling met het nu te maken heeft. Dat begrijp ik. Maar ik wil me helemaal niet over Black Lives Matter uitspreken, ook niet op social media. Ik demonstreer niet, ga niet in een groepje. Mijn standpunt toon ik met de dingen om mij heen, daar kan ik het verschil maken. Ik ga graag met jou zitten om over Black Lives Matter te praten, maar het is niet mijn artistieke leidraad. Dat is me te beperkt. Ik zou ook niet willen dat mijn werk alleen wordt aangeprezen bij een doelgroep omdat die misschien iets met India heeft. Ik maak mijn choreografieën niet voor het yogacentrum.”

