‘Ruim tienduizend coronadoden in Nederland van maart tot en met juni’

Er zijn ruim tienduizend doden gevallen door de gevolgen van Covid-19 in Nederland tijdens de eerste coronagolf. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op basis van ontvangen doodsoorzaakverklaringen uit Nederlandse gemeenten. In totaal overleden er 86.000 mensen in de eerste helft van 2020, negenduizend sterfgevallen meer dan in dezelfde periode in 2019.

In de maanden maart tot en met juni, toen Nederland werd getroffen door de eerste coronagolf, overleden er 7.797 mensen bij wie het coronavirus was vastgesteld. Bij 2.270 sterfgevallen was de doodsoorzaak vermoedelijk Covid-19. Met name in de maand april overleden er veel mensen aan de gevolgen van het virus. Volgens de data van het CBS eiste het virus in die maand ruim zesduizend slachtoffers.

60 procent van de sterfgevallen ontvingen langdurige zorg, wat betekent dat zij tot een risicogroep behoorden. 53 procent van de overledenen was man. De gemiddelde leeftijd van de sterfgevallen lag bij zowel de mannen en de vrouwen rond de tachtig jaar.

Lees ook: Voor hun dood wilde Rina nog mensen bellen, Rien wilde zijn haar netjes