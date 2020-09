Nhung Dam: ‘Taal geeft een vorm van macht’

Actrice, schrijver en theatermaker Nhung Dam heeft het druk. Ze is volop aan het repeteren voor de voorstelling Liefdesles, die zondag in première gaat in de schouwburg in Haarlem. Maar ze maakte deze zomer ook een solovoorstelling waarmee ze nu door het land reist. Ondertussen werkt ze aan haar tweede roman, die volgend jaar verschijnt bij De Bezige Bij.

In Liefdesles speelt Dam een personage dat zich met een verborgen agenda bij een psychiater meldt. De hele voorstelling speelt zich af in therapiekamers: een psychiater en een therapeut ontvangen elk een cliënt, die samen gaandeweg een ontwrichtende geschiedenis ontvouwen. Dam schreef ook het script, samen met theatermaker Koos Terpstra, met wie ze regelmatig samenwerkt.

Liefdesles is zowel een spannende whodunnit als een psychologisch relatiedrama, vertelt ze. „Ik zoek in mijn werk voortdurend naar een balans tussen toegankelijkheid en artisticiteit. Het moet vermakelijk zijn, maar we willen niet inboeten op thema’s die wij als schrijvers willen onderzoeken, zoals machtsmisbruik, man-vrouwverhoudingen, relaties.” De therapiesetting bleek zich voor beide goed te lenen. „Je kan er spannende verwikkelingen in kwijt, maar ook de psychologieën van je personages uitdiepen.”

Nhung Dam (1984) is opgegroeid in Groningen. Ze is de dochter van twee Vietnamese bootvluchtelingen die begin jaren tachtig in Nederland belandden. Na haar studie psychologie ging ze naar de toneelschool in Amsterdam, waar ze in 2011 afstudeerde. Sindsdien maakt ze theatervoorstellingen en is ze te zien in films en televisieseries (onder andere Dertigers). In 2017 verscheen haar debuutroman Duizend vaders.

Als je de taal goed beheerst word je niet meer gezien als ‘die allochtoon’ en krijg je meer voor elkaar

Lees ook dit verhaal over Duizend vaders

Haar voorliefde voor taal en theater is terug te voeren op haar jeugd in Groningen, denkt ze. Thuis hadden ze weinig te besteden, haar vader runde een loempiakraam waarvan ze maar net konden rondkomen. Bovendien hebben haar ouders het Nederlands nooit goed onder de knie gekregen.

„Ik heb van jongs af aan meekregen met wat voor achterstand je in de maatschappij staat als je de taal niet goed spreekt. Ik moest als kind de brieven van de gemeente vertalen, of de sociale dienst aanschrijven als de wasmachine kapotging. Als we dan een nieuwe wasmachine kregen, besefte ik dat taal een vorm van macht geeft.” Het werd een soort verbetenheid, vertelt ze. „Als je de taal goed beheerst word je niet meer gezien als die ‘allochtoon’ en krijg je meer voor elkaar. Ik wilde als kind altijd zo ‘Nederlands’ mogelijk overkomen. Als mensen vroegen of ik geadopteerd was omdat ze vonden dat ik zo goed Nederlands praatte, vond ik dat een enorm compliment. En nog steeds ben ik heel erg bang om taalfouten te maken. Die schaamte zit heel diep.”

Als kind had Dam niet kunnen bevroeden dat ze ooit in de theaterwereld zou belanden. „Als ik langs die chique schouwburg fietste dacht ik altijd: die wereld heeft niets met mij te maken.” Inmiddels is ze er volop onderdeel van. „Maar ik voel nog steeds een sterke verantwoordelijkheid naar die kleine Nhung die op haar fietsje langs de schouwburg reed. Ik vind het belangrijk dat ik me nooit verheven ga voelen, dat ik altijd verbinding maak met een breed publiek.”

Wandelen

Haar drukke schema van deze maanden vormt een groot contrast met een half jaar geleden, toen door corona al haar opdrachten abrupt werden geannuleerd. Ze voelde zich opgesloten in een land waar de grenzen op slot gingen en sociaal contact werd ontmoedigd. Bovendien was haar relatie net stuk gelopen. Toen is ze gaan wandelen in de omgeving van haar woonplaats Amsterdam. Drie maanden lang liep ze dagelijks zo’n twintig kilometer.

Dat voelde als een bevrijding, vertelt ze. „Sinds mijn afstuderen was ik vrijwel voortdurend met werk bezig. Bij alles wat ik deed vroeg ik me af of er misschien een voorstelling in zou zitten. Maar toen in maart alles dichtging ben ik gewoon gaan lopen, voor mezelf, zonder plan.”

De ironie is dat het met terugwerkende kracht alsnog uitgangspunt werd voor een voorstelling. In de solo 3 miljoen voetstappen naar Sicilië, die ze ook samen met Terpstra maakte, vertelt ze hoe ze – wandelend door het Noord-Hollandse landschap – in haar hoofd naar Italië loopt en onderweg haar liefdesverdriet verwerkt. De voorstelling zou aanvankelijk alleen in augustus een aantal keer in het DeLaMar Theater in Amsterdam staan, maar werd vervolgens aangekocht door meerdere theaters.

Het doorgaan van Liefdesles stond deze zomer ook even op losse schroeven. „Alle grote theaterproducties werden stuk voor stuk afgelast, ook Liefdesles was op een bepaald moment aan de beurt. Toen zijn we met zijn allen bij Stefan Rokebrand [een van de acteurs, red.] in de tuin gaan zitten en hebben daar een alternatieve begroting gemaakt, waarmee we in het beste geval net uit de kosten zouden komen. Toen zei iedereen meteen: dat doen we.” In de maanden erop zijn er alsnog een aantal subsidies toegekend, waardoor het budget toch wat ruimer werd. „Daardoor hoefden we voor de kostuums toch niet meer alleen in onze eigen kast te kijken.”

Vechten

Dam houdt van die combinatie van ondernemer- en kunstenaarschap. „We vechten voor wat we waard zijn. Wat dat betreft voel ik me nu niet anders dan de bloemist bij mij om de hoek die zich staande probeert te houden, of mijn vader die met zijn loempiakraam elke dag een bepaalde omzet moest draaien.”

De lockdown heeft haar ook persoonlijk veel opgeleverd. „Toen ik al die kilometers in mijn eentje in totale stilte liep, was ik prettig verbaasd door het feit dat ik zo goed met mezelf kon zijn. Ik had niet verwacht dat ik me met mijn eenpersoonshuishouden toch heel rijk zou kunnen voelen.” Maar als ze moet kiezen, dan toch voor alle drukte, levendigheid en hectiek van nu. „Uiteindelijk zou ik toch liever dood neervallen door drukte dan door verveling.”

Liefdesles van Dam & Ko en Hummelinck Stuurman Theaterbureau, tournee t/m 31 jan. Inl: van Dam & Ko en Hummelinck Stuurman Theaterbureau, tournee t/m 31 jan. Inl: hummelinckstuurman.nl

3 miljoen voetstappen naar Sicilië van Dam & Ko, tournee t/m 23 dec (speeldata voor 2021 volgen). Inl: van Dam & Ko, tournee t/m 23 dec (speeldata voor 2021 volgen). Inl: nhungdam.com