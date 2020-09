Netwerk van mensensmokkelaars opgerold, 12 verdachten opgepakt

De marechaussee heeft in een internationaal samenwerkingsverband een netwerk van mensensmokkel opgerold. Dat heeft Eurojust, het Europese justitiële samenwerkingsorgaan in Den Haag, woensdag bekendgemaakt. Hierbij zijn twaalf mensen opgepakt, onder wie twee in Nederland. Zij worden ervan verdacht vanuit Frankrijk migranten het Kanaal over te hebben gesmokkeld.

De meeste verdachten zouden van Iraanse afkomst zijn en in Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk wonen. Zij vroegen zo’n 3.000 euro per persoon voor de overtocht van het Europese vasteland naar Engeland, aldus Eurojust. Ze zouden opblaasboten en motoren hebben gekocht en migranten naar het vertrekpunt in Frankrijk hebben vervoerd.

Eenmaal aan de Franse kust toonden de verdachten hoe de boten bediend moesten worden en werden de migranten het water opgestuurd. Dit bracht „zowel de levens van de migranten als de wetshandhavers die reddingsoperaties op zee uitvoeren in gevaar”, aldus Eurojust. Naast de arrestaties legden de autoriteiten beslag op onder meer twaalf voertuigen, tien rubberboten en motoren, 152 reddingsvesten, een caravan en 48.000 euro in cashgeld. De autoriteiten verdenken de twaalf ervan veel geld verdiend te hebben aan de smokkel.

De opsporingsactie was sinds juni aan de gang. De samenwerking tussen de Britse, Franse, Belgische en Nederlandse handhavingsautoriteiten was opgezet om de „exponentieel geëscaleerde” mensensmokkel van de afgelopen jaren aan te pakken, zegt Eurojust. Sinds 2018 zouden er ruim 4.600 illegale vluchtelingen zijn onderschept aan de Franse of geregistreerd aan de Britse kant.