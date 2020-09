Na 493 dagen is er een Belgische regering – die een lastige weg heeft te gaan

De crisis vroeg van Wilmès opeens een krachtdadig optreden

De klus van interimpremier Sophie Wilmès zit er eindelijk op. Ze moest plotseling de grootste gezondheidscrisis sinds de Spaanse Griep managen, met dank aan een formatie van bijna vijfhonderd dagen.

Een „loyale bankzitter zonder noemenswaardig trackrecord”, noemde De Standaard haar in oktober 2019, toen Sophie Wilmès aantrad als Belgisch premier. Zeker in Vlaanderen kende bijna niemand de Franstalige politica van de liberale partij Mouvement Réformateur (MR). Het was dan ook niet de bedoeling lang aan te blijven, zei Wilmès zelf bij haar aanstelling.

De eerste vrouwelijke premier van België trad aan als tijdelijke vervanging van Charles Michel, die naar Europa vertrok. Ze kwam aan het hoofd van een demissionaire minderheidsregering, en mocht alleen beslissen over dringende en lopende zaken. Wilmès moest gewoon even op de winkel passen in afwachting van een nieuwe coalitie. En die kon, vijf maanden na de verkiezingen, toch niet zó lang meer op zich laten wachten?

Het liep anders. België haalde in 2011 al eens het wereldrecord met een regeringsformatie van 541 dagen. Deze formatie komt op de tweede plaats. In bijna vijfhonderd dagen passeerden in totaal twintig ‘koninklijk opdrachthouders’, ‘initiatiefnemers’, informateurs en preformateurs de revue, die coalities onder namen als ‘Arizona’ en ‘Olijfboom’ tot stand probeerden te brengen.

Elf maanden na het aantreden van Wilmès wordt het uiteindelijk ‘Vivaldi’, naar de vier kleuren (jaargetijden) van de zeven betrokken partijen. Liberalen, groenen, socialisten en christen-democraten zullen het land de overgebleven 3,5 jaar tot aan de volgende verkiezingen leiden.

De hoeveelheid onverwachte wendingen sinds de verkiezingen in mei 2019 had veel weg van een gemiddeld seizoen van de Vlaamse soap Thuis. Toegegeven: de uitslag van de verkiezingen maakte de formatie ook niet gemakkelijk. Vlaanderen stemde voor zo’n 45 procent rechts en Vlaams-nationalistisch. Wallonië en Brussel stemden juist vooral links. De regionale regeringen vormden zich daarna relatief snel, maar een landelijke meerderheid vinden met steun in alle landsdelen, bleek complex.

Weinig soepele opstelling

Daar kwam de weinig soepele opstelling van partijen overheen. Pogingen om de grootste partijen aan beide kanten van de taalgrens samen te brengen, de Franstalige socialisten van de PS en de Vlaams-nationalisten van N-VA, strandden telkens opnieuw. Communiceren gebeurde bij voorkeur via de media. Partners werden uit elkaar gespeeld, zelfs het woord ‘godverdomme’ viel in een persconferentie.

Was er geen corona geweest, dan had Sophie Wilmès haar imago van loyaal bankzitter al die maanden nog wel kunnen aanhouden, terwijl de partijen hun strijd uitvochten. Maar de crisis vroeg om daadkrachtig beleid. Beleid waarover de verdeelde Belgische politici het, zelfs toen, niet eens werden. De tijdelijke oplossing werd een coronaregering: een minderheid die als mandaat had het land door de coronacrisis te leiden, met Wilmès aan het roer.

Het werd Wilmès die de Belgen op persconferenties door de moeilijkste lockdowndagen sleepte en hen streng toesprak. Wilmès die de Veiligheidsraad op een lijn moest krijgen en eerst lof, maar daarna vooral kritiek oogstte voor verwarrende, te strenge of te zwakke coronamaatregelen.

Deze donderdag zou het mandaat van Wilmès’ tijdelijke coronaregering vervallen. Pas met dreigende verkiezingen in het vooruitzicht, kwam de vorming van een regering in een stroomversnelling en wisten de formateurs een akkoord af te dwingen. Voor Wilmès is het nu „tijd een beetje afstand te nemen”, vindt ze zelf. Mogelijk ligt er wel een ministerspost voor haar weggelegd in de nieuwe regering.

Premier De Croo kiest meteen voor verbindend discours – hij moet wel

De politieke situatie in België was na de verkiezingen al niet voor de hand liggend. De Croo krijgt er nog de coronacrisis bovenop.

Wat hebben de Rode Duivels en het coronavirus gemeen? Allebei zorgen ze voor een zeldzame situatie: dat de Belgen zich verenigen. Het probleem is: dit ‘rally around the flag’- effect is nooit lang vast te houden. De situatie waarin de 44-jarige premier Alexander De Croo (liberalen, Open VLD) ruim een half jaar na het begin van de coronacrisis met zijn Vivaldi-coalitie aantreedt, is dan ook behoorlijk guur. De kritiek op het overheidsbeleid neemt toe, het vertrouwen in de politiek is laag, en van de door corona gesmede eenheid uit maart is weinig over.

„We hebben gedaan wat lang onmogelijk leek.” Woensdagochtend maakten formateurs De Croo en Paul Magnette (socialisten, PS) bekend dat zeven partijen tot een akkoord waren gekomen. In de laatste dagen en nachten moesten ze het nog eens worden over het terugbrengen van een eisenlijst van zo’n 11 miljard aan uitgaven, naar rond de 5 miljard.

Het resultaat is een centrumakkoord zonder grote verrassingen, meldden Belgische media die het konden inzien. Er gaat meer geld naar gezondheidszorg en veiligheid. Ruim een miljard gaat naar het minimumpensioen dat, op aandringen van de socialisten, wordt opgetrokken naar 1.500 euro per maand. De groenen slepen binnen dat België tegen 2025 het afscheid van kernenergie voltooid moet hebben. Woensdagavond moeten de betrokken partijen hun leden nog overtuigen van het akkoord. Als alles goed gaat, wacht donderdag de eedaflegging en de regeringsverklaring.

Pas recent toenadering

Van een leien dakje zal het de komende 3,5 jaar niet gaan voor De Croo. En dat ligt niet alleen aan de coronacrisis, waardoor het begrotingstekort voor dit jaar al is opgelopen van 12 naar zo’n 33 miljard euro. De regering kwam heel moeizaam tot stand. Ondanks zestien maanden onderhandelen kwamen de partijen pas recent dichter bij elkaar om het over de inhoud te hebben.

Het akkoord, dat na een serie marathonvergaderingen beklonken werd, zou dan ook niet tot in detail zijn uitgewerkt. Het is de vraag of de partijen, die de laatste maanden en weken regelmatig ruziënd uit elkaar gingen, de komende jaren wél conflictvrij tot beslissingen kunnen komen.

Daar komt bij dat de partijen op de extreme uiteinden van het politiek spectrum, rechts het Vlaams Belang en links de PVDA, niet vertegenwoordigd zijn in de nieuwe regering, terwijl ze bij de verkiezingen wel het hardst groeiden. De rechts-conservatieve partij N-VA, grootste van België, zit evenmin in de regering. In Vlaanderen heeft de Vivaldi-coalitie daardoor geen meerderheid. Dit hoeft ook niet, maar N-VA en Vlaams Belang vinden toch dat deze regering de verkiezingsuitslag niet respecteert. Ze hebben al aangekondigd stevig oppositie te gaan voeren.

„België in tweeën gesplitst”, kopte een Franstalige krant in mei vorig jaar na de verkiezingsuitslag. Er bestaat geen enkele twijfel over dat de Vlaams-nationalistische partijen de komende jaren zullen gebruiken om die verdeling sterker aan te zetten. Zij hopen bij volgende verkiezingen, als een staatshervorming gepland staat, verdere federalisering van het land af te dwingen.

Aan De Croo om, als eerste Vlaamse premier in tien jaar, de eenheid in het land terug te brengen. In een eerste persconferentie koos hij, in twee talen, meteen voor een verbindende toon. De Croo wil de komende jaren met zijn ploeg met „meer respect voor elkaar en voor andere meningen” aan politiek doen. „Talent wins games, but teamwork wins championships”, citeerde hij de Amerikaanse basketballegende Michael Jordan.