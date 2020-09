Na 16 maanden onderhandelen hebben de Belgen een regering

Een jaar en vier maanden na de verkiezingen is het gelukt: België krijgt weer een volwaardige federale regering. Een coalitie bestaande uit liberalen, socialisten, christendemocraten en groenen zal het land de overgebleven 3,5 jaar tot aan de volgende verkiezingen gaan leiden, zo melden Belgische media dinsdagochtend. Naar traditioneel gebruik wordt een van de formateurs ook premier. De partijvoorzitters zitten nog samen om te bepalen of dat Paul Magnette (socialisten, PS) en Alexander De Croo (liberalen, Open VLD) wordt.

De formateurs hoopten maandagavond al met een akkoord naar de koning te kunnen stappen, maar dat moest toen toch op zich laten wachten. De partijen waren het nog niet eens over de begroting. In een serie gesprekken op dinsdag moesten de nieuwe uitgaven van zo’n 11 naar zo’n 4 miljard worden teruggebracht. Servais Verherstraeten, fractieleider van de christendemocraten, zegt tegen De Morgen dat dit inhoudelijk nu is afgeklopt. „Er wordt nog wat technisch gewerkt aan de tekst, maar de grote lijnen zijn beslist.”

Politieke splitsing

De laatste volwaardige regering van België viel in december 2018. Bij de verkiezingen die daar in mei 2019 op volgden, wonnen in Franstalig België vooral linkse partijen, terwijl in Vlaanderen de rechterflank juist het hardst groeide. De regionale regeringen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel waren daarna relatief snel gevormd. Maar de federale regeringsformatie bleek bijzonder complex. De laatste bijna anderhalf jaar passeerden twintig ‘koninklijk opdrachthouders’, ‘initiatiefnemers’, informateurs en preformateurs de revue om een meerderheid bijeen te brengen.

Pogingen om in beide landsdelen een meerderheid te halen door de grootste partijen aan beide kanten van de taalgrens samen te brengen, de Franstalige socialisten van de PS en de Vlaams-nationalisten van N-VA, strandden vorige maand definitief. Daardoor werd de eerder afgeschoten ‘Vivaldi-coalitie’, verwijzend naar de vier kleuren (jaargetijden) van de zeven betrokken partijen, weer een optie. Die heeft geen meerderheid onder Nederlandstalige kiezers, maar wel een ruime landelijke meerderheid.

Tot voor kort leek ook die combinatie het niet te gaan redden. Vorige week nog werden de onderhandelingen tijdelijk volledig stilgelegd, omdat de voorzitter van de Franse liberalen in de media plotseling de premierspost voor zijn partij opeiste. Maar een naderende deadline bracht beweging in de onderhandelingen. Momenteel wordt België bestuurd door een tijdelijke coronaregering. Maar haar mandaat loopt op 1 oktober af. Door de impasse dreigende verkiezingen in het vooruitzicht, wisten de formateurs de laatste week toch nog een akkoord tussen de Vivaldipartijen af te dwingen.

Woensdag moeten de betrokken partijen hun leden nog overtuigen van dat akkoord. Als alles goed gaat, wacht donderdag dan de eedaflegging en de regeringsverklaring. Iets minder dan 500 dagen na de verkiezingen zal België dan een volwaardige regering hebben. Dat is overigens minder dan het Belgisch formatie- en wereldrecord uit 2011, dat op 541 dagen staat.