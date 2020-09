Muziek maken gaat over kwetsbaarheid: de zes thema’s van Hannes Minnaar

„Ravels Gaspard de la nuit was al jaren een obsessie. Ik houd heel erg van Ravel, en Gaspard staat bekend als een van de moeilijkste pianostukken. Ik had ontzettend veel zin me daarin vast te bijten.”

Dat zijn nieuwe cd niettemin Nox, nacht, heet, „dat ontstond zo”, zegt Minnaar. „Denk vooral niet aan romantiek in de maneschijn. De nacht van Schumann, Ravel en Zuidam is eerder huiveringwekkend.

De laatste jaren staat slaapgebrek slapeloosheid in de weg. „Wat dat betreft is vaderschap heel heilzaam”, zegt Minnaar – met een kenmerkende, droge ironie die je het gevoel geeft dat er onder de oppervlakte van alles woelt.

Een kinderpianootje staat voor de boekenkast, in de tuin wachten een plastic tractor en schommel op de peuters die hier wonen. De nacht, met zijn vragen en melancholie, lijkt ver weg in het huis van pianist Hannes Minnaar in Nederhorst den Berg. En toch wijdde hij aan dat duistere thema zijn vierde solo-cd, waarop werken van Schumann, Ravel, en Rob Zuidam.

Schuberts Sonate in a -klein was te lang, Schumanns Nachtstücke sloten wél perfect aan. „Met Schubert heb ik sowieso een wat moeilijke relatie. Zijn muziek heb ik jarenlang verkeerd begrepen. De harmonieën vond ik te voor de hand liggend, de ritmes slaapverwekkend, ergerlijk zelfs. De melancholie, de schaduwkant, die ontging me totaal. Nee als scholier ging ik liever voor Ravel, Stravinsky en Brahms dus. De Ballades opus 10, of zijn opus 118 nr. 2. Fantastisch.”

Maurice Ravel is een vroege, grote en natuurlijke liefde van hem, zegt Minnaar. Net als Bach. En Brahms. „Die liefde was er denk ik het allereerst.” Op Nox wordt Ravel vergezeld door vijf in sfeer breed uiteenlopende solostukken van Rob Zuidam (1964); nocturnes die hij voor Minnaar componeerde. „Dat was samen al bijna een volle cd. Er kon nog één stuk bij.”

Aangename buurman

In veel opzichten doet Hannes Minnaar benaderbaar aan. Speelstijl. Gedrag. Uiterlijk. Tussen meesterpianisten als, zeg, Sokolov, Volodos of Zimerman, is Minnaar eerder een ideale schoonzoon dan een raadselachtige klavierpriester.

„Ah, mijn veelbesproken, mild vriendelijke uitstraling…” Minnaar zucht. „Ik denk dat wie me goed kent zal bevestigen dat het met mijn benaderbaarheid in werkelijkheid vies tegenvalt. Maar dat vriendelijke… Het allerergste is dat ik het soms zelf terugvind in mijn pianospel. Dat wat ik hoor meer de vrucht is van aangeboren talent dan van noeste studie. En dat bevalt me uiteraard to-taal niet. Talent zonder discipline, dat is middelmaat. Ik voer een onophoudelijke strijd tegen middelmaat.”

Hij pakt de cd erbij. „Nox zit deze herfst in de actie ‘Aangenaam Klassiek’ van de klassieke cd-vakhandel. Aangenaam. Kijk, als zo’n actie mensen over de streep trekt om méér klassieke muziek te beluisteren: uitstekend. Maar ik heb niks met het ideaal van vervolmaakte aangenaamheid. Zoals ik ook een hekel heb aan gespierd, perfect pianospel. Muziek maken gaat over kwetsbaarheid, over menselijkheid. En kwetsbaar en menselijk kan muziek alleen zijn als je juist niet bang bent voor het onvolmaakte.”

Hij lacht. „Zie je? Ik zit wél vol raadselachtige tegenstrijdigheden. Want zo’n appel op het onvolmaakte; hoe geloofwaardig is dat van iemand die dol is op Bach en Ravel, componisten die in de buurt komen van het volmaakte? En toch. Ook in Bach zoek ik het menselijke. Bij Ravel ligt het ingewikkelder. Hij slaagt er zelf niet helemaal in zijn menselijkheid te verstoppen. Maar als je die menselijkheid vervolgens met ‘romantisch’ spel uitvergroot, dan krijg je een Disney-Ravel. Terwijl ik zeker weet dat hij van zo’n emotionele uitvergroting zou hebben gegruweld. Maar dat is wél de Ravel-speelstijl die je nu heel veel hoort (zie de tweede luistertip).”